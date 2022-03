Lotos przekonuje, że jego wyniki potwierdzają zasadność połączenia z Orlenem Alert

Fot. Orlen/Lotos. Grafika: Gabriela Cydejko.

Według przedstawiciel Grupy Lotos jej wyniki z 2021 roku potwierdzają zasadność połączenia z Orlenem ze środkami zaradczymi przedstawionymi Komisji Europejskiej.

– Nasze wyniki są stabilne – powiedział Krzysztof Nowicki, wiceprezes Lotosu do spraw fuzji i przejęć na konferencji wynikowej tej firmy. Jego zdaniem warunki połączenia z Orlenem są ustalone prawidłowo i „nie stanowią podstawy do jakiejkolwiek rewizji postanowień” przyjętych w odniesieniu do środków zaradczych.

– Wykorzystaliśmy zdolność do refinansowania w ramach grupy kapitałowej w celu reorganizacji aktywów rafineryjnych. Na koniec czwartego kwartału 2021 roku praktycznie nie posiadamy długu netto – mówił Jarosław Wittstock, wiceprezes ds. korporacyjnych Lotosu. Ta firma podaje, że przekazała już wszystkie aktywa rafineryjne do Lotos Asfalt.

PKN Orlen czeka na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie środków zaradczych zaproponowanych w styczniu 2022 roku w celu uzyskania zgody na przejęcie Lotosu: sprzedaży części stacji, wpuszczenia Saudi Aramco do akcjonariatu Rafinerii Gdańskiej oraz sprzedaży części bazy paliwowej.

Lotos podaje, że 2021 był z jego punktu widzenia okresem silnej odbudowy, chociaż rynek nadal charakteryzował się dużą zmiennością.

– Konsumpcja paliw w Polsce wyniosła w sumie 34,6 mln m3 i była o 7,1 procent wyższa niż w 2020 roku. W związku z mniejszą liczbą ograniczeń związanych z pandemią, wzrosty popytu widoczne były w każdej grupie produktowej – podaje. – Oczyszczony o zdarzenia jednorazowe skonsolidowany wynik EBITDA LIFO za cały 2021 rok wyniósł 4,23 mld zł wobec 1,36 mld zł wypracowanego rok wcześniej. Tak znaczący wzrost jest uzasadniony poprawieniem się notowań gazu i ropy naftowej dla segmentu wydobywczego oraz wyższych marż dla głównych produktów segmentu produkcji i handlu.

– Moment przedstawienia środków zaradczych umożliwiających koncentrację Lotosu i Orlenu nie pozostaje bez czasowego wpływu na to co publikujemy. Informacja o realizacji środków zaradczych następowała w styczniu 2022 roku, bezpośrednio po tym, jak były publikowane wyniki po trzecim kwartale 2021 roku. Proces oceny warunków zaradczych przez inwestorów odnosił się do przewidywań tego jak zostanie zakończony 2021 rok – podsumował prezes Nowicki.

Wojciech Jakóbik