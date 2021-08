Lotos w pełni wykorzystał moc Rafinerii Gdańskiej w drugim kwartale 2021 roku Alert

Zbiorniki Rafinerii Gdańskiej. Fot. Grupa Lotos

Oczyszczony wynik EBITDA LIFO Grupy Kapitałowej Lotos za drugi kwartał 2021 rok wyniósł 0,98 mld zł. Przychody wyniosły 7,5 mld złotych, zysk netto sięgnął 1,06 mld złotych – wynika z raportu Lotosu. Spółka przedstawi również wyniki za pierwsze półrocze 2021 roku.

Otoczenie rynkowe

Wyniki spółki i sektora są w dużym stopniu odzwierciedleniem warunków rynkowych w skali globalnej. W przypadku segmentu wydobywczego w pierwszym półroczu należy odnotować wyraźne odbicie i wzrost notowań ropy naftowej. W efekcie w drugim kwartale 2021 roku średnia cena ropy Brent wyniosła 68,96 dolarów/baryłka i była wyższa o 13 procent kwartał do kwartału oraz o 132 procent rok do roku.

Wyniki segmentu produkcji i handlu wsparły natomiast m.in. rekordowo wysokie notowania olejów bazowych. W raportowanym okresie charakteryzowały się one znacząco wyższą rok do roku, a także kwartał do kwartału marżowością w związku z ich ograniczoną dostępnością na rynku spowodowaną niskim wykorzystaniem mocy rafineryjnych globalnie.

W drugim kwartale 2021 roku utrzymała się opłacalność morskiego eksportu benzyny surowej, dlatego Lotos, dzięki położeniu rafinerii nad Morzem Bałtyckim, szybko i elastycznie reagował na zwiększony popyt i okazje rynkowe w eksporcie.

Lotos zauważył wzrost konsumpcji paliw

– Jednocześnie poziom konsumpcji na krajowym rynku paliw od początku 2021 roku systematycznie się odbudowywał po ograniczeniach związanych z pandemią koronawirusa. Wzrost zapotrzebowania na benzynę po 6 miesiącach osiągnął w Polsce dynamikę powyżej 10 procent. O 8 procent wzrosła konsumpcja oleju napędowego. Ożywienie na rynku wynika między innymi ze wzmożonej mobilności osób ze względu na stopniowe luzowanie w Polsce obostrzeń pandemicznych, a także długi weekend majowy i początek wakacji oraz sezonu urlopowego. – czytamy w komunikacie.

Segment wydobywczy

Dzienne wydobycie ropy i gazu w Polsce, Norwegii i na Litwie wyniosło w II kwartale 2021 roku 19,4 tys. boe/d. W całym kwartale koncern osiągnął wydobycie na poziomie 1,76 mln boe. Całość wydobycia sprzedano.

Wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży segmentu wydobywczego w drugim kwartale 2021 roku (+79 procent rok do roku i +22 procent kwartał do kwartału.) jest przede wszystkim efektem wyższych notowań gazu ziemnego oraz ropy Brent. Oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego wyniósł 214,7 mln zł. To o 28 procent więcej niż w pierwszym kwartale 2021 roku i o 362 procent więcej niż w drugim kwartale 2020 roku.

W drugim kwartale 2021 roku spółka realizowała fazę rozruchów platformy wydobywczej na morzu na projekcie YME. Rozpoczęcie wydobycia z tego złoża spodziewane jest w czwartym kwartale 2021 roku.

Segment produkcji i handlu

Oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu w drugim kwartale 2021 roku był na poziomie 761,9 mln PLN. Grupa Lotos zgodnie z harmonogramem zakończyła w kwietniu remont połówkowy rafinerii. Spółka znormalizowała przerób ropy naftowej na poziomie 2,7 mln ton (+33 procent kwartał kwartał i +3 procent rok do roku), co przełożyło się na pełne wykorzystanie mocy wytwórczych rafinerii.

W drugim kwartale 2021 roku spółka odbudowała zapasy produktów sprzedanych w okresie remontu postojowego oraz korzystała z wysokiej opłacalności sprzedaży benzyny. Stopniowa odbudowa szerszego spreadu pomiędzy crackiem na oleju napędowym a crackiem na ciężkim oleju opałowym wsparła marginalną marżę rafineryjną generowaną dzięki Projektowi EFRA, która w drugim kwartale 2021 roku była zbliżona do 2,5 dolarów na baryłce.

Na koniec ubiegłego kwartału Lotos posiadał w swojej sieci 515 stacji paliw, tj. o osiem więcej niż na koniec czerwca 2020 roku. Obszar detaliczny wygenerował zysk EBITDA na poziomie 73,5 mln zł. Wzrost zysku w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz porównywalnego kwartału 2020 roku, spowodowany jest zwiększeniem wolumenu sprzedaży detalicznej benzyny motorowej, oleju napędowego oraz sprzedaży produktów pozapaliwowych w efekcie liberalizacji ograniczeń w mobilności związanych z pandemią i stopniową odbudową popytu na krajowym rynku, a także ze wzrostem marż detalicznych dla głównych produktów sprzedawanych w tym kanale.

Realizowane inwestycje i ważne wydarzenia

W drugim kwartale 2021 roku Grupa Lotos finalizowała szereg projektów rozwojowych. Jednym z nich jest Węzeł Odzysku Wodoru, którego celem jest zwiększenie produkcji wodoru, LPG oraz benzyny surowej w puli uzysków rafinerii został przekazany do użytkowania w maju 2021 roku. Kolejną instalacją, oddaną do użytkowania również w maju 2021 roku, był czwarty nalewak bramowy. Infrastruktura ta zwiększa możliwości ekspedycyjne paliw z rozbudowanej o instalacje Projektu EFRA rafinerii o 2,2 mln ton diesla i benzyny rocznie.

Z początkiem 2021 roku spółka wdrożyła do realizacji projekt Pure H2 w zakresie budowy instalacji do oczyszczania wodoru oraz instalacji do jego dystrybucji do bateriowozów (tj. pojazdów do transportu sprężonego wodoru). W drugim kwartale trwały prace projektowe związane z instalacją doczyszczania wodoru oraz stacją sprężania i dystrybucji wodoru, a także rozpoznanie rynku dostawców bateriowozów.

W przypadku projektu HBO (tzn. Hydrokrakingowego Bloku Olejowego) aktualnie przygotowywane są dokumenty potrzebne do uzyskania finalnej decyzji inwestycyjnej oraz kontynuowane są prace związane z aranżacją finansowania tej inwestycji.

Z istotnych wydarzeń drugiego kwartału, oprócz wspomnianego postoju remontowego, wymienić należy podpisanie 12 maja umowy o współpracy trzech spółek oraz Skarbu Państwa, dotyczącej rekomendowanego scenariusza konsolidacji PKN Orlen, PGNiG oraz Grupy Lotos. Dokument zakłada, że w wyniku połączenia lub odpowiednio połączeń, akcjonariusze Grupy Lotos i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych tych spółek obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i z dniem połączenia lub odpowiednio połączeń staną się akcjonariuszami PKN Orlen.

W drugim kwartale 2021 roku, a konkretnie 21 czerwca, nastąpiła też przedterminowa spłata kredytu związanego z Projektem EFRA. Celem podjętych działań jest obniżenie średniego kosztu finansowania (po podpisaniu nowej docelowej umowy na finansowanie zewnętrzne przez Lotos Asfalt) oraz realizacja działań reorganizacyjnych niezbędnych do wdrożenia ustalonego modelu środków zaradczych w procesie połączenia z PKN Orlen.

Lotos/Mariusz Marszałkowski