Łukaszenka: Białoruś będzie kupować surowce energetyczne od Rosji w takich samych cenach jak tam Alert

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka fot. president.gov.by

– Białoruś otrzyma surowce energetyczne z Federacji Rosyjskiej w mniej więcej takich samych cenach jak w Rosji – powiedział białoruski dyktator Aleksander Łukaszenko.

– Kupowaliśmy stamtąd surowce energetyczne, otrzymamy je po mniej więcej takich samych cenach, można powiedzieć, jak w Federacji Rosyjskiej, czego zawsze żądaliśmy od Rosji – powiedział Łukaszenka na spotkaniu z kierownictwem służb specjalnych w Mińsku.

Mówiąc o rozmowach przeprowadzonych w poniedziałek w Moskwie między delegacjami rządowymi Rosji i Białorusi, prezydent Białorusi nie zdradził szczegółach porozumień. – Kiedy nadejdzie czas, powiemy wam. Ale stało się to, o co zawsze walczyliśmy z Rosją. Wreszcie, kierownictwo Rosji, a właściwie wszystkich Rosjan, zrozumiało, że musimy być razem, że Rosja potrzebuje Białorusi tak samo, jak my potrzebujemy ogromnej Rosji – podkreślił Łukaszenka.

Dyktator Białorusi wyraził przekonanie, że białoruskie przedsiębiorstwa będą mogły dostarczać do Rosji produkty rafineryjne i petrochemiczne. – Białoruś nadal będzie mieć możliwość pracy na ogromnym rynku rosyjskim. I wszystko, co wyprodukujemy, będzie tam potrzebne – przemysł lekki, rafinacja ropy naftowej, petrochemia – mówił Łukaszenka.

Interfax/OilCapital.ru/Michał Perzyński