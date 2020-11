MAP: Jeśli ktoś kupi KWK Krupiński, to dla nowych złóż węgla koksowego Alert

Kopalnia Krupiński. Źródło: Wikipedia Commons

Ewentualna sprzedaż wybranej infrastruktury dawnej kopalni Krupiński inwestorowi miałaby na celu eksploatację nowych złóż węgla koksowego, a nie reaktywację tego zakładu – wynika z informacji Ministerstwa Aktywów Państwowych. Obecnie potencjalny inwestor bada opłacalność takiego projektu.

Na możliwość przyszłej sprzedaży majątku zamkniętej ponad 3,5 roku temu kopalni Krupiński w Suszcu zwrócił uwagę związek zawodowy Sierpień’80, który we wtorek skierował w tej sprawie pismo do szefa MAP, wicepremiera Jacka Sasina. – Do naszego związku dotarły informacje, że kopalnia KWK Krupiński ma zostać przekazana lub sprzedana obcemu kapitałowi. Według tych informacji, chodzi o kapitał niemiecki. Czy jest to prawda? Zaznaczamy, że w 2017 r. nasz związek oraz inne związki zawodowe walczyły o utrzymanie kopalni w ruchu, przeciwstawiając się jej likwidacji – napisał lider Sierpnia’80 Bogusław Ziętek.

W odpowiedzi na skierowane w tej sprawie do resortu pytania PAP, biuro prasowe Ministerstwa Aktywów Państwowych przypomniało, że w ciągu ostatnich trzech lat zakupem kopalni Krupiński zainteresowanych było dwóch inwestorów – jeden z Wielkiej Brytanii, drugi z Niemiec. – Ewentualny zakup infrastruktury KWK Krupiński miałby na celu rozpoczęcie eksploatacji w nowych złożach węgla koksowego, nie ma zatem mowy o ponownym uruchomieniu wydobycia w kopalni Krupiński. Mowa jest wyłącznie o wykorzystaniu wybranych elementów infrastruktury tej kopalni. Obecnie jeden z inwestorów prowadzi analizę opłacalności ekonomicznej tego przedsięwzięcia – podało Ministerstwo, nie zdradzając nazwy potencjalnego inwestora.

Informacji na temat podmiotu zainteresowanego majątkiem dawnej kopalni nie udziela na razie również Spółka Restrukturyzacji Kopalń, która przejęła przeznaczoną do likwidacji infrastrukturę i prowadzi prace likwidacyjne. Według informacji Sierpnia’80, likwidacja jest już zaawansowana. – Infrastruktura powierzchniowa przestała praktycznie istnieć, a likwidacyjne roboty dołowe na obecną chwile są już mocno zaawansowane. Zostało wykonane m.in. całkowite wyzbrojenie szybu I oraz wybudowano kilkanaście tam oporowych i korków przeciwwybuchowych – podał związek w wystąpieniu do Ministerstwa.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński