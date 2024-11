Media w USA: Spadek wpływu tradycyjnych mediów na zachowania wyborców

W Wall Street Journal opublikowano analizę, z której wynika, że zwycięstwo Donalda Trumpa w ostatnich wyborach w Stanach Zjednoczonych jest dowodem na coraz mniejsze wpływy tradycyjnych mediów. Odczuwają to m.in. wydawcy papierowych gazet i rozgłośni radiowych oraz stacji telewizyjnych nadających w tradycyjny sposób – cytuje WSJ Czeska Agencja Prasowa (ČTK)

Amerykanie coraz rzadziej korzystają z informacji przekazywanych w sposób tradycyjny, m.in. z gazet i stacji telewizyjnych. Liczba osób słuchających coraz popularniejszych teraz podcasty wzrosła ostatnio w USA trzykrotnie. Ponad połowa użytkowników Tik Toka przyznaje, że ten portal społecznościowy jest dla nich podstawowym źródłem informacji a według Pew Research Center sieć X Elona Muska dostarcza treści użytkownikom o głównie prawicowych poglądach.

Podczas wyborów 5 listopada 2024., trzy największe amerykańskie sieci telewizyjne nadające w tradycyjny sposób, w porównaniu z 2020 rokiem, łącznie straciły 32 proc. widzów, co oznacza utratę ok. 21 mln widzów – podkreśla ČTK zaznaczając, że tzw. nowe media, głównie internetowe, m.in. programy dyskusyjne moderowane przez komików, YouTuberów i inne gwiazdy starają się nie tylko informować, ale także bawić widza.

Donald Trump pojawił się w 2024 roku w około dwudziestu podcastach, w tym w programie komika Theo Vona, czy w jednym z podcastów portalu sportowo-kulturalnego Barstool Sports. „Rozmowa z Roganem, który przed wyborami poparł kandydaturę Trumpa, była ukoronowaniem strategii mającej przemawiać do młodych mężczyzn” – przytacza słowa WSJ Czeska Agencja Prasowa. A Associated Press (AP) przytoczyła dane ze swojego sondażu, z którego wynika, że 56 procent mężczyzn w wieku od 18 do 29 lat poparło prezydenta Trumpa.

Reprezentująca Partię Demokratyczną kontrkandydatka 45. prezydenta USA postawiła także na nowe technologie medialne. „Wiceprezydent Kamala Harris również skupiła się na podcastach, odwiedzając m.in. popularny wśród starszych kobiet program Brené Brown. Wystąpiła także w programie o seksie i związkach zatytułowanym Call Her Daddy, gdzie jej występ przyciągnął ponad osiem milionów widzów na różnych platformach” – informuje za WSJ ČTK dodając, że sporadyczne nieregularne występy Trumpa znacznie podniosły notowania CNN, Fox News i MSNBC.

Tradycyjnemu rynkowi telewizyjnemu zagrażają jednka nowe media, szczególnie dotyczy to sektorowi wiadomości. Średnia wieku widzów MSNBC wynosi 70 lat, Fox News – 69, a CNN – 68. Oglądalność tych stacji jest obecnie niższa od najwyższych wartości od czasu pandemii Covid-19. Najchętniej oglądany z nich, Fox News, ma w prime time średnio 2,7 mln widzów, a CNN, która odnotował największy spadek w ostatnich latach, zaledwie 792 tys.

Przytoczono też dane o gazetach drukowanych – „zainteresowanie zwycięstwem Trumpa w 2016 r. wmogło wzrost liczby subskrybentów i czytelników niektórych tytułów, w tym The Washington Post, The New York Times i WSJ. Powtórzenie tego wyniku może być tym razem trudniejsze. Facebook i Google nie kierują już użytkowników do treści informacyjnych w taki sam sposób, jak kiedyś. Zmiany w ich algorytmach wpływają, w niektórych przypadkach znacząco, na ruch w serwisie” – cytuje amerykańskie dane czeska agencja. „Według firmy analitycznej Likeweb od czerwca 2022 r. do października tego roku liczba odwiedzających „The Washington Post” spadła o 26 procent, a z sieci społecznościowych – o 52 procent” – zaznaczono.

„Aplikacje Tik Tok, Instagram i Twitter (dziś X; uwaga ČTK) są w stanie lepiej zastąpić to, co można uzyskać w gazecie lub publikacji cyfrowej (…) lub telewizji podczas ważnego wydarzenia lub wyborów” – ocenia szef amerykańskiej firmy medialnej BuzzFeed Jonah Peretti.

Z kolei według Sama Feista, który prowadzi wiadomości C-SPAN, ludzie są coraz bardziej skłonni do „życia we własnych bańkach medialnych” – podaje ČTK za WSJ.

Na podstawie ČTK/ WSJ/ media USA oprac. hrob