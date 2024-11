Medialne i polityczne ataki na TV Biełsat i jej b. szefową, dziennikarkę i legendę opozycji antykomunistycznej Agnieszkę Romaszewską

Ciąg dalszy sprawy likwidacji TV Biełsat i represji wobec byłej szefowej stacji Agnieszki Romaszewskiej prawie rok po siłowym przejęciu przez rząd mediów publicznych. Gazeta Wyborcza podała w środę informację, że przeszukano mieszkanie Romaszewskiej, podczas, gdy takiego przeszukania nie było…

GW podała 20 listopada: „Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli (…) rano do budynku TVP przy Placu Powstańców w Warszawie. Chodzi o śledztwo w sprawie zleceń na usługi informatyczne dla TV Biełsat’ – alarmowała GW. W tej samej GW dodano wiadomość, że służby przeszukują mieszkanie Romaszewskiej – taką informację powołując się na gazetę Adama Michnika podała Polska Agencja Prasowa.

Kompromitacja

Wiele mediów za GW ogłosiło, że trwało przeszukanie w mieszkaniu Romaszewskiej, ale a była szefowa Biełsatu na swoim profilu na X zaprzeczyła, że rewizja jest/była w jej domu…

Zresztą Romaszewska odpowiedziała na to dosyć szybko i dosadnie na FB. Podsumowała te pomówienia bardzo ekspresyjnie: „Co to k… mać ma być? Próba zniesławienia, zastraszenia???” – podkreśliła bardzo adekwatnie do sytuacji b. szefowa Biełsatu.

Politycy do spraw specjalnych?

Odezwali się też politycy PO m.in. Krzysztof Brejza napisał na X: „CBA w TVP i w mieszkaniu byłej dyrektorki TV Biełsat. Nieoficjalnie wiadomo, że pod szczytnymi hasłami nadawania przekazu dla białoruskiej opozycji, kryła się machina do gigantycznych wyłudzeń, co szczególnie bulwersuje i wymaga wyjaśnienia. Coraz gęściej wokół propagandzistów, którzy nie dość, że ogłupiali naród, to jeszcze mieli lepkie łapki” – napisał Brejza.

Brejzie natychmiast odpowiedziała Romaszewska, też na platformie X. „Już 144 osoby podały dalej Pański wpis zawierający zniesławiające mnie treści. Rozumiem że oczekuje Pan na pozew i ma Pan zamiar dołożyć się do mojej emerytury?” – oświadczyła na X Agnieszka Romaszewska.

Krzysztof Panek tak to skomentował na FB:

„Wygląda na to, że Krzysztof Brejza ma podobne problemy, jak Andropow ze strefami czasowymi, bo mieszkania Agnieszki Romaszewskiej nikt nie przeszukuje

Stary sowiecki dowcip, niestety, pasuje

Szef KGB Andropow żalił się najbliższym:

– Kiedy zostanę gensekiem, zmienię te idiotyczne strefy czasowe. Ileż to kłopotów!

Dzwonię do Pekinu z gratulacjami z okazji wyboru Deng Xiaopinga, a tam mówią:

„To było wczoraj!”.

Dzwonię do Watykanu z kondolencjami po zamachu na papieża, a tam pytają:

„Jaki zamach?!”” – przypomniał stary dowcip Krzysztof Panek na FB.

***

Jak podała rządowa Polska Agencja Prasowa: „w lipcu do warszawskiej prokuratury okręgowej trafiło zawiadomienie likwidatora TVP „o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, oszustwa oraz fałszerstwa faktur przez byłą dyrektor TVP i inne osoby pełniące funkcje kierownicze oraz współpracujące z TVP” – doniosła PAP.

Hubert Bekrycht/ FB A. Romaszewska/ FB. K. Panek/ X K.Brejza. X A. Romaszewska, polskie media