Polak pomoże firmie z USA która może zapewnić pływający gazoport

Jak podaje Portal Morski, spółka Excelerate Energy ogłosiła utworzenie sześcioosobowej Międzynarodowej Rady Doradztwa Strategicznego (International Strategic Advisory Council), która – jak podała spółka – będzie doradzać firmie w „globalnych kwestiach politycznych, społecznych i gospodarczych”. W jej składzie znalazł się były minister klimatu Michał Kurtyka.

Statek do regazyfikacji LNG (FSRU) firmy Hoegh LNG

– Excelerate Energy to amerykańska firma na rynku pływających terminali LNG. Jestem zaszczycony, że mogę ogłosić uczestników wybitnej grupy ekspertów i byłych urzędników państwowych wchodzących w skład nowej Międzynarodowej Strategicznej Rady Doradczej Excelerate. Zbiorowa wiedza i unikalne perspektywy członków rady wzbogacą proces decyzyjny Excelerate i umożliwią nam dalsze dostarczanie elastycznej, bezpiecznej i niezawodnej energii krajom, które najbardziej jej potrzebują – powiedział dyrektor naczelny firmy Steven Kobos cytowany przez Portal Morski.

Polska planuje budowę swojego pływającego terminala LNG. Jak podaje Gaz-System, inwestycja zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG, a także do świadczenia usług dodatkowych. W zależności od przyjętych założeń w zakresie modelu świadczenia usług, w tym między innymi zakładanego podziału zdolności terminalu na Sloty, w ramach których świadczone będą usługi regazyfikacji albo usługi regazyfikacji i usługi dodatkowe. Terminal FSRU mógłby być przystosowany do prowadzenia regazyfikacji na poziomie odpowiadającym około 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie. Ponadto, na tym etapie zakładana jest jeszcze możliwość zwiększenia mocy regazyfikacyjnych w zależności od rozwoju rynku oraz wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w kraju i w regionie.

