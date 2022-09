Inspektorzy MAEA dotarli do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Po oczekiwaniu na zaprzestanie ostrzału trasu dojazdu do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej przez rosyjskie wojska, delegacja Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej (MAEA) dotarła na miejsce. Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak skomentował działania Rosji twierdząc, że ostrzał jest dowodem na to, jak Rosja podchodzi do mediatorów.

Elektrownia Zaporoże. Fot. Wikimedia Commons.

Rosyjskie wojska nie ustępują w ostrzale Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, mimo realizowania misji przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA). Od rana 1 września trwa ostrzał całego Enerhodaru, o czym poinformował mer miasta Dmytro Orłow. Agencja Reuters podaje, że atak Rosji skierowany jest przede wszystkim na ustaloną trasę dojazdu misji MAEA do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Mimo zaplanowanej wcześniej wizyty przez ekspertów i wyrażeniu na nią zgody przez stronę rosyjską, wojska rozpoczęły atak wykorzystując moździerze, broń automatyczną, pociski oraz lotnictwo. Szef MAEA Rafael Grossi poinformował, że jest świadomy działań militarnych, które prowadzi Rosja na szlaku dojazdu do Enerhodaru i chce kontynuować plan wizyty. Przedstawiciel władz zaporoskiego obwodu Ołeksandr Staruch podał, że delegacja nie powinna być kontynuowana ze względów bezpieczeństwa. Tym samym, Staruch żąda od Rosji zakończenia prowokacji.

Po oczekiwaniu na zaprzestanie ostrzałów rosyjskiego wojska, delegacja MAEA dotarła do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Russia demonstratively strikes on Energodar, along the IAEA mission official route. To blame it on 🇺🇦. Houses were destroyed. This is a demonstration of RF’s real "interest" in the inspection. This is yet another proof of 🇷🇺 "guarantees" true importance for any intermediaries.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 1, 2022