Międzynarodowe organizacje dziennikarskie i praw człowieka przeciw przemocy wobec dziennikarzy w Gruzji

Sytuacja w Gruzji spowodowała, że Europejska i Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (EFJ, IFJ) i 10 organizacji działającymi na rzecz wolności prasy wysłały w piątek list otwarty do liderów Unii Europejskiej: Ursuli von der Leyen , António Costy , Roberty Metsoli i Kai Kallas.

Przywódców UE wezwano do podjęcia działań w związku z krytyczną sytuacją wolności prasy w Gruzji.

Skala represji

„My, niżej podpisani, międzynarodowe organizacje wolności mediów, dziennikarze i prawa człowieka, piszemy, aby wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie przemocą stosowaną codziennie na ulicach Tbilisi, która celowo jest wymierzona w dziennikarzy. Wzywamy Unię Europejską do wykorzystania wszelkich swoich wpływów, aby szybko położyć kres represjom wobec dziennikarzy w Gruzji” – napisali przedstawiciele EFJ i IFJ oraz 10 innych organizacji strzegących praw człowieka

„Skala represji wobec mediów, które rozpoczęły się 28 listopada po decyzji rządzącej partii Gruzińskie Marzenie o wstrzymaniu negocjacji Gruzji z UE, jest bezprecedensowa” – podkreślają sygnatariusze petycji

„Ponad 90 pracowników mediów doświadczyło ataków fizycznych, przemocy słownej lub przypadków utrudniania pracy, gdy policja brutalnie rozpędzała proeuropejskie demonstracje. W kilku przypadkach sprzęt dziennikarzy został uszkodzony, zniszczony lub skonfiskowany. Zdecydowana większość poszkodowanych dziennikarzy pracuje dla niezależnych i krytycznych wobec rządu mediów z siedzibą w Tbilisi” – napisano.

Obrona wolności prasy

„(…) Nie można zignorować ograniczania wolności demokratycznej i rosnącego autorytaryzmu w Gruzji, kraju kandydującym do UE. Unia Europejska musi pozostać nieugięta w swoim zobowiązaniu do obrony wolności prasy i swobód obywatelskich w Gruzji. ​​Zwracamy się do Was, jako liderów Unii Europejskiej, o jednoznaczne i publiczne żądanie, aby Gruzja spełniała [wszelkie – red.] wymogi wolności prasy” – wezwano przywódców UE.

„Wzywamy Państwa do wywarcia skutecznej presji na władze Gruzji, aby wstrzymały represje i zagwarantowały rozliczenia winnych sprawców (…) [Niezbędne – red.] są sankcje wobec osób odpowiedzialnych za ataki na dziennikarzy. Wzywamy Państwa do publicznego żądania, aby rządząca partia Gruzińskie Marzenie uszanowała prawo dziennikarzy do relacjonowania trwających demonstracji bez obaw o ich bezpieczeństwo” – zaakcentowali sygnatariusze listu do władz UE:

Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ), Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (IFJ) Międzynarodowy Instytut Prasowy (IPI), Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów (ECPMF), Bezgraniczna Wolna Prasa (FPU), OBC Transeuropa (OBCT), ARTYKUŁ 19 EuropaFundacja Sprawiedliwość dla Dziennikarzy (JFJ), Reporterzy bez Granic (RSF) Europejska Unia Nadawców (EBU), Indeks cenzury, Międzynarodowy PEN.

hub/ EFJ/ IFJ/ X – Glory to Georgia/ X – Fuck ruZZia