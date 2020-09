Ministerstwo klimatu może niebawem przedstawić założenia polityki energetycznej Polski Alert

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Fot. Wojciech Jakóbik/BiznesAlert.pl

Ministerstwo klimatu może niedługo przedstawić zaktualizowane kierunki Polityki Energetycznej Polski – poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Minister Zyska przekonywał, że prace nad Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku (tzw. strategia energetyczna – przyp. red.) wydłużyły się bez winy rządu. Tłumaczył, że w ramach konsultacji transgranicznych Austria zgłosiła żądanie konsultacji naszego projektu polityki energetycznej. – To trwało ponad trzy miesiące, jeszcze trwają jakieś końcowe uzgodnienia. Na to się nałożyła epidemia koronawirusa – powiedział wiceminister dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Podkreślił, że resort jest na ostatniej prostej prac nad tym dokumentem. – Wymaga jeszcze ponownych konsultacji międzyresortowych i przyjęcia przez Radę Ministrów. Minister klimatu Michał Kurtyka deklaruje, że niebawem zasadnicze kierunki Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku zostaną przedstawione opinii publicznej – dodał.

Polska Agencja Prasowa/Bartłomiej Sawicki