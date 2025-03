MKiDN daje 150 tys. zł na podcasty firmie, która ma 55 subskrybentów na kanale YT

Firma STX Music Solutions Stanisława Trzcińskiego dostanie z rezerwy ministerialnej 150 tys. zł za sześć odcinków podcastu muzycznego. Kanał YT obdarowanej przez MKiDN firmy ma 55 subskrybentów – podał Michał Janczur z WP.

Trzciński ma otrzymać pieniądze w ramach programu Muzyka 2025 realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

56 punktów…

O dotacji decydowała specjalna komisja, która przyznawała punkty kwalifikacyjne. Aby otrzymać jakiekolwiek pieniądze należało otrzymać przynajmniej 84 punkty lub dostać pieniądze z rezerwy ministra. Firma STX Music Solutions dostała 56 punktów i właśnie w trybie rezerwy otrzyma 150 tys. zł.

Dla porównania, Muzeum Powstania Warszawskiego na realizację koncertu Tomasza Organka nie dostanie ani złotówki. W sumie ramach programu ministerstwo miało do rozdysponowania 29,5 mln zł.

Dotacja za 55 subskrybentów na YT?

„Dzień bez przekrętów w tym rządzie dniem straconym! Dajcie to dalej proszę, bo mnie szlag trafia! […] Policzmy 150:6 to jest… 25 tysięcy za odcinek! Za co ja się pytam?” – napisał dziennikarz Michał Janczur na X.

Trzciński dostaje pieniądze z MKiDN nie po raz pierwszy. Do sprawy odniósł się Krzysztof Stanowski na Kanale Zero. Podał, że strona Trzcińskiego w 2021 roku dostał z ministerstwa łącznie 228 tys. zł, a w 2020 roku było to 55 tys. zł. O dalszych dofinansowaniach nie ma mowy, ponieważ strona nie jest aktualizowana – podkreślił Stanowski.

Kanał prowadzony przez Trzcińskiego „STX Music Solutions” na YouTube ma 55 subskrybentów a jego najnowszy film z cyklu muzycznego „Jakimi jesteśmy słuchaczami muzyka w XXI wieku” przez dwa miesiące został obejrzany 1,1 tys. razy i ma 3 polubienia (stan na 16 marca br.).

łoz/X/MKiDN/Kanał Zero