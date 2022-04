Musk chce kupić Twittera, aby szerzyć wolność słowa na całym świecie Alert

Źródło: pixabay

Elon Musk złożył ofertę zakupu Twittera za 43,4 miliarda dolarów. Powiedział, że chce uwolnić jego „nadzwyczajny potencjał”, aby szerzyć wolność słowa i demokrację na całym świecie.

Dyrektor naczelny Tesli i najbogatszy człowiek na świecie ujawnił, że rozpoczął proces przejęcia Twittera. – Posiadanie platformy publicznej, która cieszy się ogromnym zaufaniem i jest szeroko integracyjna, jest niezwykle ważne dla przyszłości cywilizacji – powiedział Elon Musk.

Wiadomość o próbie przejęcia pojawiła się zaledwie kilka dni po tym, jak Musk ujawnił, że kupił 9,2 procent udziałów w firmie zajmującej się mediami społecznościowymi.

W liście do Breta Taylora, prezesa Twittera, założyciel Tesli napisał, że portal nie rozwija się w zgodzie z pojęciem wolności słowa i musi zostać przekształcona w firmę prywatną.

W czwartkowym zgłoszeniu do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) Musk zaznaczył, że złożył ofertę zakupu wszystkich akcji Twittera po 54,20 dolarów za sztukę. – Zainwestowałem w Twittera, ponieważ wierzę w jego potencjał. Może on stać się platformą wolności słowa – napisał Musk w liście do Taylora.

– Jednak od momentu dokonania inwestycji zdaję sobie sprawę, że firma nie będzie służyć temu społecznemu imperatywowi w jego obecnej formie. Twitter musi zostać przekształcony w prywatną firmę. W rezultacie proponuję kupić 100 procent Twittera za 54,20 dolarów za akcję w gotówce. Ta oferta jest ostateczna i jeśli nie zostanie przyjęta, będę musiał ponownie rozważyć swoją pozycję jako akcjonariusza. Twitter ma niezwykły potencjał. Chce go odblokować – stwierdził Elon Musk.

Twitter potwierdził, że otrzymał propozycję i dokładnie ją przeanalizuje, aby „określić kierunek działań, który leży w najlepszym interesie firmy i wszystkich akcjonariuszy”.

The Guardian/Jędrzej Stachura