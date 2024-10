Musk nie zwalnia tempa. Automatyczne taksówki, nowe auto Cybercab i udany test rakiety

Elon Musk zaprezentował światu system automatycznych taksówek robotaxi i nowy pojazd Cybercab. Sukcesem zakończył się też kolejny lot testowy rakiety Starship.

W wydarzeniu „We, robot” transmitowanym na żywo na YouTube Elon Musk przedstawił samochód, który w niczym nie przypomina dotychczasowej stylistyki Tesli.

Najnowsze dzieło jednego z najbogatszych ludzi na świecie to w pełni automatyczna taksówka Tesla Cybercab. W pełni automatyczna, ponieważ pojazd nie posiada kierownicy, pedałów ani jakiegokolwiek innego elementu pozwalającego człowiekowi przejąć kontrolę nad pojazdem. W środku znajduje się jedynie dotykowy ekran, który wyświetla trasę.

Taksówka z prywatnego auta

Cybercaby mają należeć do osób prywatnych, a koszt każdego auta ma maksymalnie wynosić 30 tys. dolarów (czyli ok. 118 tys. zł). Korzystać z nich będą mogli zarówno właściciele pojazdów, jaki i osoby potrzebujące w danej chwili pojazdu.

Gdyż Cybercaby to równocześnie – w zamyśle Muska – robotaxi. W czasie bezczynności będzie je można wezwać, jak Ubera za pomocą specjalnej aplikacji. W ten sposób właściciel zapewni sobie dodatkowy zarobek. Elon Musk zapowiada, że produkcja innowacyjnych pojazdów rozpocznie się po koniec 2027 roku.

Starship wylądował

Innowacyjne auto to jednak nie jedyna duma właściciela Tesli w ostatnim czasie. Piąty testowy lot rakiety Starship zakończył się sukcesem. Booster Super Heavy z powodzeniem odłączył się od statku, a następnie precyzyjnie „zacumował ” na platformie startowej.

„To science fiction, bez części fiction” – napisał na platformie X Elon Musk.

Właściciel SpaceX twierdzi, że sukces rakiety Starship to ważny krok w kierunku kolonizacji przez ludzkość Księżyca, a potem Marsa.

Na sukces złożyło się kilka zmiennych. SpaceX wyjaśnia, że istotną kwestię odegrała kondycja Super Heavy oraz wieży startowej. Dodatkowo na pewnym etapie przechwyceniem boostera sterował manualnie szef lotu i to on w czasie rzeczywistym podejmował decyzje, czy jest to możliwe. Sam statek po godzinnym locie “wylądował w sposób kontrolowany” na Ocenia Spokojnym.

Znaczenie sukcesu SpaceX

„Nawet w dzisiejszych czasach, to, co właśnie zobaczyliśmy, to magia” – powiedział Dan Huot, przedstawiciel SpaceX.

„To dzień, który trafi do książek o historii inżynierii” – twierdzi Kate Tice z centrali firmy w Hawthore w Kalifornii.

Rakieta posiadała dwa elementy: booster Super Heavy – moduł nośny – oraz statek kosmiczny Starship. Z założenia maszyna ma transportować duże ładunki na orbitę i znacząco obniżyć koszty tego transportu. Ponadto ma ona także utworzyć stałe połączenie transportowe z Księżycem.