Ciąg dalszy sporu personalnego w Naftogazie Alert

Siedziba Naftogazu. fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Po informacji dyrektora handlowego Naftogazu Jurija Witrenki, że jego stanowisko zostanie zlikwidowane za dwa miesiące, bo prezes Andrij Kobolew chciał się go pozbyć znalazła się już jego następczyni.

Witrenko przekonywał, że to on stał za zwycięstwem Naftogazu w arbitrażu cenowym z rosyjskim Gazpromem, a prezes Kobolew likwiduje jego stanowisko, by się go pozbyć.

Tymczasem Naftogaz publikuje informację prasową, w której informuje o tym, że Olena Zerkal, dawniej wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy, a obecnie doradczyni prezesa Kobolewa, będzie teraz odpowiadać za relacje z sądami i arbitrażem w Sztokholmie w postępowaniach przeciwko Gazpromowi oraz Federacji Rosyjskiej. Zerkal brała udziału w negocjacjach na temat tymczasowego porozumienia o warunkach dostaw gazu rosyjskiego przez Ukrainę po 2019 roku. Brała także czynny udział w rozmowach Komisji Europejskiej, Ukrainy i Rosji o warunkach dostaw gazu nad Dniepr w latach 2014-15 i 2015-16. W roli wiceministra spraw zagranicznych działała także przeciwko Nord Stream 2.

Naftogaz/Wojciech Jakóbik