Naimski: 90 procent podwykonawców Baltic Pipe to firmy polskie Energetyka

Piotr Naimski. Fot. BiznesAlert.pl

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski skomentował postępy projektu gazociągu Baltic Pipe z Norwegii do Polski. Zastrzegł, że większość inwestorów w ten projekt to firmy polskie.

– Gaz-System dokonał wyboru wykonawców na ważnych odcinkach projektu Baltic Pipe, czyli kluczowych gazociągów na terenie kraju – przypomniał minister. Umowy mają zostać podpisane w najbliższym czasie. Projekt postępuje zgodnie z harmonogramem.

– Od roku 2017 Gaz-System wydał na te inwestycje prawie pięć mld złotych. Firmy, które realizowały i realizują ten program inwestycyjny, przekształcający system przesyłowy w Polsce i dywersyfikuje źródła dostaw, jest realizowany w nieomalże 80 procentach przez firmy z kapitałem polskim. Pozostałe 20 procent to firmy zagraniczne, generalni inwestorzy. 90 procent podwykonawców to firmy polskie. W tym sensie można powiedzieć, że inwestycje Gaz-Systemu są bardzo istotne dla rozwoju polskiej gospodarki. Polityką operatora jest wspomaganie polskie firmy w tym długoletnim procesie inwestycyjnym – zapewnił minister Naimski. – One rosną razem z tymi inwestycjami i w tej chwili mogą być już organizatorami tych wielomilionowych przedsięwzięć. Polityka inwestycyjna naszego operatora, bo Gaz-System należy w stu procentach do państwa, wspomaga działanie tych firm.

Opracował Wojciech Jakóbik