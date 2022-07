Naimski: Ta zima może być droga, koszty wojny będą duże Bezpieczeństwo

Koszty wojny są bezpośrednie, czyli chodzi o zniszczenia wojenne w Ukrainie. Są też koszty pośrednie, jak wzrost cen energii i surowców czy inflacja – powiedział pełnomocnik rządu Piotr Naimski dla Programu Pierwszego Polskiego Radia. Jak dodał, „ta zima może być droga, koszty wojny będą duże”.

Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Źródło: PERN

Piotr Naimski o nadchodzącej zimie

Pełnomocnik rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetyczne skomentował sytuację węgla w Polsce: Węgla w Polsce jest w wystarczającej ilości. Zarówno tego wydobywanego w naszych kopalniach, jak i tego kupowanego zagranicą. Działanie strony rządu jest skuteczne.

– Energie zawsze warto oszczędzać ,a warto ją oszczędzać zwłaszcza kiedy jesteśmy w kryzysie, a jesteśmy w całej Europie. W Polsce jesteśmy przygotowani stosunkowo lepiej niż w innych częściach kontynentu. Będziemy mieli warunki uzależnione w dużym stopniu od temperatury – dodał Naimski, zaznaczając, że już jesteśmy w rybie kryzysowym.

Pełnomocnik rządu odniósł się do groźby Rosji o całkowitym odcięciu Niemcy od gazu w najbliższy poniedziałek: To już nie jest szantaż, to bezpośredni nacisk na rząd Niemiec, ale też na inne rządy europejskie dlatego, że Jeżeli Niemcy nie będą mieć gazu, to oznacza duże cięcia oszczędnościowe i Niemcy czeka recesja.

Jak dodaje Naimski, w wojny zaangażowani są wszyscy, każdy z innymi konsekwencjami: Koszty wojny są bezpośrednie, czyli chodzi o zniszczenia wojenne w Ukrainie. Są też koszty pośrednie, jak wzrost cen energii i surowców czy inflacja.

– Mamy program rządowy, który realizujemy konsekwentnie. Pierwszy reaktor ma być czynny od 2033 roku. A decyzja co do wyboru technologii zapadnie jesienią tego roku – skomentował sytuacje elektrowni atomowej, następnie tłumacząc dlaczego budowa nie była możliwa w przeszłości. – Koszty związane z budową elektrowni atomowej były na tyle wysokie, w porównaniu z potrzebami bieżącymi kraju, że kolejne rządy wstrzymywały się z tą inwestycją – powiedział Naimski.

Opracowała Maria Andrzejewska