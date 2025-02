Sekretarz NATO: kluczowe, by Ukraina była zaangażowana we wszystko, co jej dotyczy

Jest kluczowe, by Ukraina była zaangażowana we wszystko, co jej dotyczy – oświadczył w czwartek sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jest wrażenie, że środowa rozmowa przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, była dobra – ocenił.

– Zobaczymy, jak to się rozwinie krok po kroku. Jest kluczowe, by Ukraina była zaangażowana we wszystko, co jej dotyczy – zaznaczył Rutte, który w czwartek bierze udział w spotkaniu ministrów obrony państw Sojuszu w Brukseli.

– Jest wrażenie, że była to dobra rozmowa. Wszyscy chcemy pokoju na Ukrainie – powiedział.

– Ważne, by porozumienie, gdy zostanie osiągnięte, było trwałe, by Putin wiedział, że to koniec, że nigdy nie może zająć choćby fragmentu Ukrainy. O tym pamięta też prezydent Trump – dodał.

– Widzieliśmy, co się stało z porozumieniami mińskimi. Myśleliśmy, że to było coś trwałego, (a) nie było – zaznaczył sekretarz generalny NATO.

Rutte nie odpowiedział na pytanie, czy zgadza się z szefem Pentagonu Pete’m Hegsethem, że członkostwo Ukrainy w NATO jest nierealistyczne.

– Musimy się koncentrować teraz na kluczowych rzeczach – na tym, żeby rozmowy się rozpoczęły – mówił.

Biznes Alert / PAP