Nad New Dheli wisi toksyczny smog. Władze apelują do mieszkańców o zostanie w domach Alert

Mimo zmian przepisów, Indie pozostają państwem z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem na świecie. Przez smog, władze New Dheli apelują do obywateli o nie wychodzenie z domów.

Źródło: freepik

Indie walczą ze smogiem

Rejon New Dheli jest najbardziej zanieczyszczonym miejscem na świecie. Władze stolicy wstrzymały już prace budowlane i wprowadziły szereg przepisów mających zatrzymać pogarszającą się jakoś powietrza. Nałożony, między innymi, zakaz wypalania ściernisk w okolicy miasta, nie przyniósł efektów. W związku z pogarszającą się sytuacją, władze stolicy apelują do mieszkańców o zostanie w domach i prace zdalną. Minister klimatu Indii, wyznaczył łącznie pięć takich działań, które powinni podjąć obywatele. Utrzymujący się smog jest toksyczny a lekarze alarmują, że w konsekwencji pandemii COVID, dolegliwości związane z oddychaniem są silniejsze niż było to wcześniej.

Indie są gospodarką produkującą najwiecej dwutlenku węgla na świecie. Plasują się w czołówce, zaraz po Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Na zeszłorocznym szczycie klimatycznym w Glasgow, rząd Indii zadeklarował pozyskiwanie energii elektrycznej w połowie ze źródle odnawialnych do 2030 roku oraz neutralność klimatyczną do 2070 roku.

Bloomberg/Maria Andrzejewska