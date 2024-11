Nie planuję rewolucji – zapewnił Maciej Trojanowski nowy szef informacji Polskiego Radia Łódź

Do rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi, po trzyletniej przerwie w Radiu Zet, powrócił dziennikarz Maciej Trojanowski. Został szefem Redakcji Informacji, Internetu i Sportu. Nie planuję rewolucji, stawiam bardziej na ewolucję – zapewnia Trojanowski.

Maciej Trojanowski zastąpił na stanowisku szefa informacji Jarosława Turka, dziennikarza od prawie 35 lat związanego z regionalną rozgłośnią PR w Łodzi. Turek pozostaje w PRŁ, nadal będzie czytał serwisy informacyjne i prowadził programy.

Maciej Trojanowski rozpoczynał w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej ponad 20 lat temu. W Radiu Łódź pracował w latach 2007 – 2021. Był reporterem, prowadzącym audycje i wydawcą. Przez ostatnie trzy lata pracował w Radiu Zet jako wydawca.

Wrócił do radia i do rodzinnej Łodzi, bo – jak powiedział Biznes Alert Media – „pociągają go nowe wyzwania”.

W wywiadzie udzielonym Mariuszowi Janikowi z Polskiego Radia Łódź szef najważniejszej w rozgłośni redakcji nie chciał jeszcze ujawnić swoich planów związanych z nową funkcją. „Nie mogę za dużo powiedzieć. Nie planuję rewolucji, stawiam bardziej na ewolucję. Chciałbym, żeby słuchacz miał poczucie, że z naszych serwisów informacyjnych dowiaduje się wszystkiego, co jest mu potrzebne. Żeby słuchając Radia Łódź, w prosty i przystępny sposób dowiedział się tego, co dzieje się nie tylko w Łodzi i regionie, ale także w Polsce czy na świecie. Żeby nie musiał szukać informacji w innych stacjach radiowych czy w Internecie” – podkreślił Trojanowski.

Nowy kierownik Redakcji Informacji PRŁ zapewnia, że wrócił do Łodzi, aby się rozwijać zawodowo, a nowe stanowisko temu sprzyja. „Podjąłem się tego zadania, ponieważ od jakiegoś czasu myślałem o tym, co dalej z moim radiowym życiem. W Radiu Zet przez ostatnie lata zajmowałem się głównie wydawaniem serwisów porannych i popołudniowych. Mówiąc wprost, była to praca produkcyjna. Nie narzekam, ponieważ zdobyłem niesamowite doświadczenie, poznałem wspaniałych ludzi. Pracowałem w jednej z najlepszych redakcji w Polsce – wyjaśnił.

„Pomyślałem, że warto się podzielić z innymi swoim doświadczeniem. A, że Łódź jest bliska mojemu sercu, to wybór nie mógł być inny” – dodał Trojanowski w rozmowie z PRŁ.