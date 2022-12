Rząd Niemiec dopłaci 62 mln euro do budowy trzech gazowców Alert

Niemieckie federalne ministerstwo gospodarki zainwestuje 62 mln euro w budowę nowych statków LNG. Również minister Robert Habeck postrzega to jako krok w kierunku neutralności klimatycznej.

88. dostawa LNG do terminalu w Świnoujściu. Fot. Polskie LNG

Niemcy inwestują we flotę metanowców

Federalny minister gospodarki Robert Habeck udzielił firmie Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) zgody na dotację o wartości 62 milionów euro na budowę nowych statków LNG. – Transformacja energetyki morskiej i związane z nią przejście na paliwa alternatywne w żegludze to ogromne zadanie – powiedział polityk Zielonych.

Gazowce, zbudowane we współpracy Nordic Hamburg Group, Titan Clean Fuels i Wesmar, będą miały pojemność 4500 metrów sześc. Posłużą one później do zaopatrywania w LNG w niemieckich i europejskich terminalach. Statki mają początkowo dostarczać kopalny LNG i bio-LNG, później także gaz syntetyczny (SNG) jako paliwo dla statków.

Nowe statki będą również przystosowane do transportowania amoniaku. Zdaniem ministerstwa, jednak zastosowanie amoniaku jako paliwa okrętowego wymaga dalszego rozwoju technicznego.

Zeit/Michał Perzyński