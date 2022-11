Minister sprawiedliwości RFN: Jesteśmy odpowiedzialni za wybuch wojny

Niemiecki minister sprawiedliwości Marco Buschmann powiedział, że Berlin jest odpowiedzialny za agresję Rosji na pełną skalę na Ukrainie, ponieważ wspierał budowę rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2.

Minister Sprawiedliwości Niemiec Marco Bushmann fot. twitter

Buschmann miał skierować te słowa podczas inauguracji spotkania ministrów sprawiedliwości państw G7.

– Biorąc pod uwagę to, co robimy dzisiaj, decyzja o realizacji Nord Stream 2 po aneksji Krymu w 2014 roku była wkładem Niemiec w wybuch wojny na Ukrainie. Uważam, że naszym obowiązkiem jest stanąć twarzą w twarz z prawdą i wyciągnąć z niej właściwe wnioski – mówił niemiecki minister.

Oficjalny profil ministerstwa sprawiedliwości Niemiec opublikował na Twitterze cytat swojego ministra.

Wir stehen fest an der Seite der 🇺🇦. Aber wir müssen auch deutlich sagen: Das Festhalten an #Nordstream2 war als Antwort auf die Annexion der Krim aus heutiger Sicht der deutsche Beitrag zum Ausbruch des Krieges, so Bundesjustizminister @MarcoBuschmann bei #G7Justice. pic.twitter.com/LfiBTDouxT

— Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 29, 2022