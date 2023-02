Spadają dopłaty do elektryków w Niemczech, a wraz z nimi sprzedaż Alert

Rejestracje nowych pojazdów elektrycznych załamały się w Niemczech po obniżkach dopłat dla kupujących na początku roku. Według Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego (KBA), rejestracje pojazdów elektrycznych na baterie spadły o około 83 procent do 18 100 w styczniu ze 104 300 w grudniu, kiedy wiele osób spieszyło się, aby otrzymać pełną dotację.

fot. Pixabay

Spada sprzedaż samochodów elektrycznych w Niemczech

Udział elektryków wśród nowych samochodów w Niemczech spadł w styczniu do 15 procent z ponad 55 procent w grudniu, podczas gdy całkowita liczba rejestracji samochodów spadła tylko o 3 procent. W połowie 2022 roku rząd niemiecki zdecydował o zmniejszeniu dopłat do nowych samochodów elektrycznych, argumentując, że stają się one coraz bardziej atrakcyjne dla kupujących nawet bez dotacji. W ubiegłym roku nabywcy elektryków otrzymali od państwa aż 6000 euro przy zakupie nowego pojazdu oraz do 3000 euro od samych producentów samochodów. Na początku tego roku wsparcie dla samochodów elektrycznych na baterie lub na ogniwa paliwowe spadło do 3000-4500 euro.

Stowarzyszenie branży motoryzacyjnej VDA prognozuje, że niższe stawki wsparcia prawdopodobnie osłabią sprzedaż samochodów elektrycznych przez cały rok. Organizacja szacuje, że całkowita sprzedaż pojazdów elektrycznych spadnie w tym roku o 8 procent. – Biorąc pod uwagę niższe wsparcie, ważne jest wzmocnienie zaufania ludzi do e-mobilności na różne sposoby, aby utrzymać sprzedaż samochodów elektrycznych na wysokim poziomie – powiedziała szefowa VDA Hildegard Müller. Według niej klienci nadal nie mogą polegać na łatwych opcjach ładowania w dowolnym miejscu i czasie, co należy szybko naprawić, aby pojazdy elektryczne były atrakcyjne dla kupujących nawet bez dodatkowej opłaty.

Clean Energy Wire/Michał Perzyński