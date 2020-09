Niemcy poza Nord Stream 2 mogą wesprzeć gazoport Rosji pomimo sprawy Nawalnego Alert

Tankowiec LNG Coral Energy. Fot. Wikimedia Commons

Der Spiegel ustalił, że rząd niemiecki rozważa dofinansowanie projektu Arctic LNG 2 w Rosji pomimo otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, o które jest oskarżana Kreml.

Gazeta Spiegel podaje, że niemiecka agencja kredytowa Euler Hermes może pomóc tej inwestycji pozyskać finansowanie obliczone przez Bpifrance i opisane już na łamach BiznesAlert.pl. Euler Hermes ma zabezpieczyć 300 mln dolarów kosztu Arctic LNG 2. – Ministerstwo gospodarki jest świadome projektu Arctic LNG 2. Jednakże zgodnie z prawem niemieckim, wszelkie zagadnienia związane z możliwymi procedurami aplikacyjnymi muszą pozostać poufne – poinformował resort Spiegla. Jej źródła w rządzie przekonują, że nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w tej sprawie.

Arctic LNG 2 zakłada eksport do 20 mln ton LNG rocznie od 2023 roku. Byłby to największy projekt tego typu w Rosji. 80 procent gazu z tego gazoportu miałoby trafić do Azji, a 20 procent do Europy. Niemcy rozważają budowę własnych terminali do odbioru gazu skroplonego.

Zaangażowanie polityczne i finansowe Niemiec w projekt Nord Stream 2 wywołuje coraz większe kontrowersje. Komisja Europejska uznaje ten projekt za „wysoce polityczny”. Część krajów unijnych opowiada się za jego zatrzymaniem.

Der Spiegel/Wojciech Jakóbik