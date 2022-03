Niemcy zbudują pierwszy gazoport w obliczu ataku Rosji na Ukrainę Alert

Robert Habeck i Anna Moskwa. Źródło: Ministerstwo klimatu i środowiska

Agencja KfW działająca w imieniu rządu niemieckiego podpisała memorandum o porozumieniu z holenderskim Gasunie oraz niemieckim RWE w sprawie wspólnej budowy terminalu LNG w Brunsbuttel. KfW ma przejąć jego połowę udziałów, a przepustowość ma sięgnąć 8 mld m sześc. To reakcja Niemiec na atak Rosji na Ukrainę. Niemcy czerpią ponad jedną trzecią gazu z Rosji, ale zrezygnowały z projektu Nord Stream 2.

– Terminal zwiększy bezpieczeństwo dostaw i przyczyni się do większej niezależności od importu gazociągowego w północno-zachodniej Europie. Partnerzy projektu pracują na rzecz wdrożenia go tak szybko jak to możliwe z uwzględnieniem wymogów pomocy publicznej – tłumaczy resort gospodarki i energetyki. Zastrzega, że w przyszłości terminal może posłużyć do dostaw zielonego wodoru i amoniaku.

– Jest absolutnie jasne, że musimy uczynić dostawy surowców neutralnymi klimatycznie obniżając zużycie gazu i rozwijać dalej odnawialne źródła energii oraz wodór w pełnym tempie. Musimy jednak mieć gaz na okres przejściowy. Jednocześnie musimy zmniejszyć zależność od importu z Rosji tak szybko jak to możliwe, ostatecznie wojna Rosji w postaci agresji przeciwko Ukrainie czyni to naszym obowiązkiem. Terminale LNG są jak dodatkowe objazdy. Pomagają zwiększyć bezpieczeństwo dostaw Niemiec i Europy – wyliczał minister gospodarki i klimatu Robert Habeck.

Niemcy zamroziły projekt Nord Stream 2 i zapowiedziały budowę do dwóch terminali LNG, aby uniezależnić się od gazu z Rosji.

BMWi/Wojciech Jakóbik