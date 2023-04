Szwedzi: wiele gorących teorii o sabotażu Nord Stream 1 i 2 można z łatwością wykluczyć Bezpieczeństwo

Według prokuratora generalnego Szwecji wiele teorii na temat sabotażu Nord Stream 2 „można z łatwością wykluczyć” bazując na materiale zebranym w toku śledztwa prowadzonego w Sztokholmie.

Flaga Szwecji. Źródło: Pixabay

Prokurator Mats Ljungqvist powiedział Reutersowi, że „absolutnie główny scenariusz” to sabotaż autorstwa aktora państwowego. Odniósł się do zdarzenia z 26 września, czyli szeregu wybuchów rozrywających gazociągi Nord Stream 1 oraz Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec, o których przygotowanie Rosjanie oskarżają Zachód.

– Ludzie, którzy to zrobili prawdopodobnie wiedzieli, że zostawią ślady za sobą i prawdopodobnie postarali się, aby dowody nie kierowały w jedną stronę, ale kilka – ocenił prokurator Ljungqvist. – Dlatego trudno jest wskazać jednego aktora – dodał.

– Nie wykluczamy niczego, ale naszym absolutnie głównym scenariuszem ze względu na wszystkie okoliczności pozostaje aktor państwowy, bezpośrednio lub co najmniej pośrednio stojący za tym – ocenił. W sieci pojawił się szereg spekulacji na temat winy za sabotaż Nord Stream 1 i 2, w tym z rzekomym udziałem Polski oraz Ukrainy. Rosjanie oskarżali początkowo wywiad brytyjski MI6, a potem Centralną Agencję Wywiadowczą z USA.

Śledztwo szwedzkie zostało utajnione ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Równolegle trwają śledztwa w Danii i Niemczech.

Reuters/Wojciech Jakóbik