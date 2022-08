Nord Stream 1 stoi i nie wiadomo czy ruszy, a Gazprom zarabia biliony Alert

Dostawy gazu przez Nord Stream 1 zostały zatrzymane przez przerwę techniczną. Obawy o to, że został zatrzymany na zawsze windowały ceny gazu, przynosząc Gazpromowi rekordowe zyski, a zapowiedź odcięcia Francuzów może znów zwiększyć koszty zakupu tego paliwa.

Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr

Gazprom tłumacząc się naprawami tłoczni Portowaja zatrzymał dostawy gazu przez gazociąg Nord Stream 1 do Niemiec o godzinie 6.00 czasu moskiewskiego. Mają zostać przywrócone trzeciego września o godzinie 4.00 tego czasu. Obawy o to, że dostawy nie wrócą wywindowały ceny gazu w okolice 300 euro za megawatogodzinę na giełdzie europejskiej TTF. To rekord historyczny. Zaczęły jednak tanieć po wieściach o powodzeniu zatłaczania gazu do magazynów w Europie przed zimą: w Polsce i Niemczech.

Tłocznia Portowaja wykorzystuje sześć turbin. Jedna z nich wróciła z naprawy z Kanady do Niemiec pomimo sankcji wobec Rosji na prośbę Berlina, który chciał pozbawić Rosjan pretekstu do zatrzymania dostaw i został za to skrytykowany przez Ukrainę atakowaną przez siły rosyjskie. Rosjanie twierdzą jednak, że nie mogą odebrać turbiny z Niemiec przez sankcje, które powinny zostać zdjęte i twierdzą, że pozostałe pięć turbin znajdujących się w Kanadzie nie pochodzi z Portowej. W międzyczasie spalają gaz wart 10 mln dolarów dziennie we flarze w okolicach tej tłoczni ze względu na to, że nie mają go gdzie magazynować, a ograniczyli dostawy do Europy.

W ostatnim czasie poinformowali, że zatrzymają dostawy do francuskiego Engie do czasu opłacenia brakującej sumy za dostawy. Nie jest jasne czy chodzi o płatności w rublach. – Rosja widzi panikę w krajach europejskich z tego tygodnia i chce ją maksymalnie podkręcić marząc o wywołaniu chaosu. Francja powinna zareagować poprzez przygotowanie bardziej stanowczej polityki energetycznej na zimę i wzmocnienie solidarności unijnej – ocenił prof. Jean-Michel Glachant, kierownik Florenckiej Szkoły Regulacji w komentarzu dla BiznesAlert.pl.

Ograniczenie dostaw do Europy ma dać rekordowe przychody Gazpromowi, którego udział na rynku spadł z 40 procent w całym 2021 roku do 20 procent w czerwcu, ale przychody w pierwszej połowie 2022 roku mają sięgnąć 2,5 bln rubli. W międzyczasie trwają rozmowy na temat nowych sankcji unijnych wobec Rosji, które dotąd omijały Gazprom przez obawy części państw przed ograniczeniem dostaw gazu rosyjskiego, które już nastąpiło.

Nord Stream AG/Wojciech Jakóbik