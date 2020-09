Statek zaopatrzeniowy Iwan Sidorenko wraca z Mukran do Królewca Alert

Statek Gazpromu Iwan Sidorenko fot.Marinetraffic

Statek zaopatrzeniowy Gazpromu, który 17 września rano zawinął do portu w Mukran, tego samego dnia wieczorem opuścił go, udając się z powrotem do Królewca.

Powrót do Królewca

Wcześniej Iwan Sidorenko spędził dziesięć dni w porcie w Petersburgu. Podróż do Mukran związana była prawdopodobnie z dostarczeniem jakiegoś rodzaju sprzętu, który ma zostać zainstalowany na modernizowanym Akademiku Czerskim.

Iwan Sidorenko wraz z bliźniaczym Ostapem Szeremetą oraz kilkoma innymi statkami, które obecnie przebywają w Królewcu, ma wykonywać zadania zaopatrzeniowe podczas dalszej budowy brakujących 160 km gazociągu Nord Stream 2.

Mariusz Marszałkowski