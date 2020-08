Morawiecki: Nord Stream 2 to płacenie europejskimi pieniędzmi za broń dla Putina. Będzie mógł zrobić z Ukraina co chce Energetyka

fot. KPRM

Premier RP Mateusz Morawiecki wystąpił w debacie Atlantic Councili i skrytykował zaangażowanie finansowe Niemiec w Nord Stream 2.

Morawiecki ocenił, że partia rządząca posiada różne frakcje, w których pojawiają się zróżnicowane opinie na temat relacji z Niemcami. Podkreślił jednak, że Polska nie może tolerować projektu gazociągu Nord Stream 2. – Nie powiedziałbym, że mamy w Polsce ostrą retorykę antyrosyjską. Są jednak sprawy, które się nam nie podobają, na przykład Nord Stream 2. W naszej ocenie to płacenie europejskimi pieniędzmi za broń dla pana (prezydenta Rosji Władimira – przyp. red.) Putina – powiedział.

– Ukraina jest atakowana przez Rosjan od kilku lat. Jeśli Pan Putin odetnie Ukrainę od dostaw gazu do Europy Zachodniej, będzie mógł robić z nią co chce do większego stopnia. Dlatego Nord Stream i Nord Stream 2 są tak groźne dla naszego regionu. Dlatego krytykujemy za nie Niemcy – dodał Morawiecki.

Opracował Wojciech Jakóbik