Jest zdjęcie tajemniczego obiektu wyłowionego blisko miejsca sabotażu Nord Stream 1 i 2 Alert

Duńska Agencja Energetyczna informuje o wyłowieniu z morza tajemniczego obiektu, który został wykryty w pobliżu miejsca sabotażu Nord Stream 1 i 2. Okazuje się, że to zwykła boja dymna.

Obiekt znaleziony przy Nord Stream 1 i 2. Źródło: DEA.

Polska Agencja Prasowa podaje za DEA, tego rodzaju przedmioty służą do wizualnego oznakowania na morzu. Obiekt został wyłowiony 28 marca na głębokości 73 metrów, o czym informuje duńskie ministerstwo obrony cytowane przez DEA. Agencja publikuje także zdjęcie wyłowionej boi po oczyszczeniu.

26 września 2022 roku doszło do szeregu wybuchów, które doprowadziły do uszkodzenia gazociągów Nord Stream 1 i 2 z Rosji do Niemiec. Rosjanie oskarżają CIA o organizację zamachu na tę infrastrukturę, a USA odrzucają te oskarżenia. BiznesAlert.pl informował, że pięć dni przed zdarzeniem w pobliżu miejsca sabotażu krążyło pięć okrętów rosyjskich, w tym robot z chwytakami. Według Rosjan to był element ćwiczeń wojskowych.

Polska Agencja Prasowa/Duńska Agencja Energetyczna/Wojciech Jakóbik