Amerykanie apelują do Niemiec o zatrzymanie Nord Stream 2 i dają Polskę za przykład Alert

Kapitol. Fot. Wikimedia Commons

Kongresmen republikański Adam Kinzinger oraz Denny Heck reprezentujący w Kongresie demokratów apelują do Niemiec o zatrzymanie Nord Stream 2 po tym, jak Kreml próbował otruć opozycjonistę Aleksieja Nawalnego.

Tłumaczą, że atak na Nawalnego to nie jedyny sposób na realizację interesów Władimira Putina wrogich Zachodowi. – Otrucie Nawalnego powinno być sygnałem alarmowym dla świata i po raz kolejny pokazać do czego dąży Putin i w jaki sposób działa. Ten fakt powinien zaniepokoić kanclerz Angelę Merkel i rząd Niemiec, które powinny w końcu uznać co oznaczałaby zgoda na to, by rosyjski Gazprom zbudował Nord Stream 2. Dałby Putinowi większą dźwignię nacisku na Europę na srebrnym talerzu – czytamy w tekście polityków USA w Medium.com.

Informują oni o pracach na rzecz poszerzenia sankcji USA wobec Nord Stream 2. Podkreślają ich dwupartyjny charakter. – To nie jest priorytet Republikanów ani Demokratów, to priorytet Ameryki, wynikający z wartości wszystkich ludzi miłujących wolność – piszą kongresmeni. – Stany Zjednoczone będą reagować na skandaliczne akty przemocy i korupcji, mając nadzieję na to, że nasi sojusznicy transatlantyccy jak Niemcy do nas dołączą.

Zdaniem autorów tekstu blokada Nord Stream 2 przez Berlin byłaby jasnym przekazem dla reżimu Putina, że Niemcy twardo potępiają ataki Putina. Według nich Niemcy mogą w ten sposób odzyskać rolę głównej części składowej europejskiego projektu energetycznego. – Inne kraje europejskie, jak Polska i Litwa, dostrzegają zagrożenie związane z gazem rosyjskim i rozumieją, że Kreml chce zdestabilizować Europę Wschodnią, odmawiając ukłonu wobec żądań Putina. Świat potrzebuje, by Niemcy sprostały temu wyzwaniu i prowadziły Europę spod cienia wpływów Rosji. Niech będzie to moment, w którym Niemcy do nas dołączą, mówiąc Putinowi: wystarczy – czytamy w tekście.

Medium.com/Wojciech Jakóbik