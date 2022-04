Nowe Abramsy zasilą Wojsko Polskie Alert

Źródło: Ministerstwo obrony narodowej

Polska podpisała z Amerykanami umowę na dostawę 250 najnowszych czołgów Abrams. Obejmuje ona również kupno sprzętu towarzyszącego. Wartość kontraktu to ok. 4,75 mld dolarów.

Ministerstwo obrony narodowej podpisało umowę na zakup 250 czołgów Abrams na potrzeby Wojska Polskiego. Dokument przewiduje kupno czołgów wraz ze sprzętem towarzyszącym, obejmującym 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES i 17 mostów towarzyszących M1074 JOINT ASSAULT BRIDGE, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz zapasem amunicji. Wartość umowy wynosi ok. 4,75 mld dolarów.

– To bardzo ważny dzień w historii współpracy polsko-amerykańskiej, ale także bardzo ważny dzień, jeżeli chodzi o historię Wojska Polskiego. Przed chwilą została podpisana umowa gwarantująca dostawę 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji dla Wojska Polskiego. W lipcu zeszłego roku, razem z panem wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, tu w siedzibie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, im. Tadeusza Kościuszki, a więc bohatera dwóch narodów – polskiego i amerykańskiego, ogłosiliśmy decyzję polskiego rządu o zakupie czołgów Abrams. Dziś podpisaliśmy umowę, a zatem sfinalizowaliśmy tę decyzję – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Czołgi Abrams w najnowszej wersji SEPv3 trafią do jednostek rozmieszczonych we wschodniej części Polski, na wschodnią flankę NATO – przede wszystkim do 18. Dywizji Zmechanizowanej, w tym również do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Pierwsze czołgi do szkolenia trafią do Wojsk Lądowych jeszcze w tym roku a zakończenie dostaw planowane jest w 2026 roku – czytamy w komunikacie.

Minister Błaszczak przypomniał, że finalizacja umowy na zakup czołgów Abrams jest jednym z elementów modernizacji i rozbudowy potencjału Wojska Polskiego. – Polski rząd konsekwentnie wzmacnia i rozwija zdolności Wojska Polskiego. Faktem jest to, że w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na obronność 2,34 procent PKB. Należmy do czołówki, jeżeli chodzi o te wskaźniki. To jest ważne, żeby Polska mogła się rozwijać, gdyż tylko bezpieczna Polska może się rozwijać. Dlatego tworzymy nowe jednostki wojskowe, wyposażamy je w nowoczesny sprzęt. Już niedługo wejdzie w życie ustawa o obronie Ojczyzny, która będzie stanowiła fundament naszych dalszych starań do tego, żeby rozwijać liczebnie Wojsko Polskie oraz wyposażać je w nowoczesny sprzęt. Chciałem serdecznie podziękować panu premierowi Kaczyńskiemu, że rozpoczęliśmy ten proces. Zapewniam wszystkich państwa, że będziemy go kontynuować – powiedział.

Ministerstwo obrony narodowej/Jędrzej Stachura