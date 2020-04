Putin każe pilnować porozumienia naftowego Alert

Władimir Putin na telekonferencji z rządem. Fot. Kancelaria Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin skomentował nowe porozumienie naftowe. Jego zdaniem najważniejsze teraz będzie wdrożenie jego założeń przez wszystkie kraje-sygnatariuszy.

Prezydent Putin przyjął raport ministra energetyki Aleksandra Nowaka na temat rezultatów szczytu OPEC+, który zakończył się przyjęciem nowego porozumienia naftowego 12 kwietnia 2020 roku. Zakłada ono skoordynowaną redukcję wydobycia ropy w krajach OPEC+, w tym w Rosji, o w sumie 9,7 mln baryłek dziennie w okresie maj-czerwiec 2020 i stopniową redukcję cięć do połowy 2021 roku. – To ważne, by każdy wypełnił swe zobowiązania. Musimy być w stałym kontakcie ze wszystkimi naszymi partnerami, a przede wszystkim głównymi graczami – powiedział Putin.

Minister Nowak ocenił, że pandemia koronawirusa obniżyła zapotrzebowanie na ropę naftową. Oszacował nadpodaż ropy na rynku na 15-20 mln baryłek dziennie. Jego zdaniem zapotrzebowanie na ropę może spaść o około 8 mln baryłek dziennie. – Kraje porozumienia będą stale monitorować sytuację na rynku z możliwością dostosowania jego parametrów. Spotkanie ministrów energetyki G20 odbyło się w ostatni piątek i prawie wszyscy producenci wyrazili solidarność z wysiłkami OPEC+ na rzecz ograniczenia wydobycia – powiedział minister.

Kremlin.ru/Wojciech Jakóbik