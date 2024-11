Nowe radary zarejestrują złamanie zakazu skrętu, czy korzystanie z buspasów. Sprawdź ich lokalizacje

Na drogach w całym kraju pojawi się wkrótce 128 nowych fotoradarów. 70 z nich to najnowocześniejsze, niemieckie radary TraffiStar SR390. Nie tylko mierzą one prędkość, ale także rejestrują szereg innych wykroczeń. Mandat otrzymają kierowcy, którzy złamią zakaz skrętu, nie zatrzymają się przed zieloną strzałką, czy skorzystają z buspasa, choć nie są do tego uprawnieni.

„Projekt zakłada instalacje na drogach krajowych nowych urządzeń. Dzieje się to w ramach realizacji projektu modernizacji i rozbudowy systemu CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym). Inicjatywa jest finansowana Krajowego Planu Odbudowy” – powiedział w rozmowie z Biznes Alertem rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), Wojciech Król.

Wyjaśnił, że nowe fotoradary pojawią się głównie na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowych.

Fotoradar prosto z Niemiec

TraffiStar SR390 to niemiecki produkt firmy Jenoptik i waży zaledwie 7,5 kg. Cena takiego urządzenia wraz z montażem to nieco ponad 200 tys. zł. Co oznacza, że za 70 nowych fotoradarów trzeba zapłacić ponad 14 milionów złotych.

Urządzenia te spełniają wymagania stawiane przez GITD, a ich możliwości wykraczają daleko poza standardowe funkcje dotychczas stosowanych fotoradarów. TraffiStar SR390 potrafi monitorować do sześciu pasów ruchu i do sześciu pojazdów jednocześnie, odróżniając przy tym pojazdy osobowe od ciężarówek

Umożliwia pomiar prędkości w zakresie od 30 km/h do 220 km/h z dokładnością regulacji co 1 km/h. Rejestruje co najmniej dwa wykroczenia na sekundę. Posiada też funkcję rozpoznawania typu pojazdów, co pozwala na ustalanie różnych progów prędkości dla samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli.

Urządzenie można montować na masztach, słupach sygnalizacyjnych, trójnogach lub w radiowozach, co umożliwia zarówno stacjonarne, jak i mobilne zastosowanie.

Lista lokalizacji nowych fotoradarów

Według zapisów przetargowych firma Lifor Sp. z o.o., odpowiedzialna za dostawę i montaż urządzeń, ma 71 tygodni na realizację zamówienia. Pierwsze instalacje mogą rozpocząć się już w 2024 roku.

„Krajowy plan odbudowy zakłada instalacje fotoradarów na drogach krajowych. Konsultowaliśmy te lokalizacje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad”- oznajmił Wojciech Król.

Nowe urządzenia TraffiStar SR390 pojawią się w 70 lokalizacjach na terenie całego kraju. Poniżej przedstawiamy szczegółową listę miejscowości i dróg, na których można będzie się ich spodziewać: