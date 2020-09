Daniel Obajtek został Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego Alert

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Fot. PKN Orlen

Polska Agencja Prasowa (PAP) poinformowała, że prezes PKN Orlen Daniel Obajtek został wybrany Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego. Wydarzenie odbywa się w Karpaczu.



Koncern multienergetyczny

Prezes Orlenu podziękował za wyróżnienie i stwierdził, że podejmowanie decyzji jest zawsze najważniejszym elementem biznesu. – W Orlenie podejmujemy decyzje i patrzymy perspektywicznie. Akwizycje, których dokonujemy, nie są po to, żeby zaspokoić czyjeś ambicje, ale są bardzo ważne dla całej gospodarki – powiedział.

Jego zdaniem, należy budować koncern multienergetyczny, w którym trzeba „wszystko scentralizować”, bo to pozwoli „wyzwolić pewne środki do dalszych inwestycji” – podaje PAP.

W czasie rządów Obajtka, Grupa Orlen pojawiła się na słowackim rynku detalicznym. Otwarto również kolejne, nowe obiekty sieci na Litwie. W 2019 roku został wdrożony projekt cobrandingu, wprowadzający logotyp Orlenu stacjach „Star” w Niemczech i „Benzina” w Czechach oraz na Słowacji. W kwietniu 2020 roku uruchomiona została pod Berlinem pierwsza stacja wyłącznie pod marką Orlen.

Orlen za prezesury Obajtka inwestuje także w krajowe spółki należące do koncernu, np. w Anwil. Z kolei Orlen Południe przekształcany jest w nowoczesną biorafinerię. W należącym do tej firmy zakładzie w Trzebini powstaje największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego oraz instalacja do doczyszczania wodoru.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura