Obajtek: Orlen jest pierwszym partnerem Amerykanów przy SMR Atom

Daniel Obajtek. Fot. Gabriela Cydejko

– Pierwszy SMR (mały reaktor modułowy – przyp. red.) w Polsce powstanie w 2029 roku, jest już podpisany list intencyjny w sprawie negocjacji warunków dostaw pierwszych reaktorów do Polski, więc jesteśmy bardzo daleko na tej drodze. Jesteśmy pierwszym partnerem GE Hitachi w Europie w tym zakresie – mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z dziennikarzami podczas konferencji poświęconej umowie o stworzeniu spółki joint venture Orlen-Synthos mającej rozwijać technologię SMR od GE Hitachi.

– Robimy to, by ceny energii były cenami przyzwoitymi dla każdego mieszkańca. Dziś te ceny energii będą coraz większe i to jest kwestia ceny certyfikatów emisji CO2, one przekroczyły już 80 euro, więc ta cena jest już bardzo niebezpieczna dla naszej całej gospodarki. Ważne jest, by Polacy i polska gospodarka mieli co najmniej o 30 procent niższe ceny energii, bo tylko wtedy będzie się rozwijać. Następny argument to kwestia niezależności. Czy będziemy kupować ropę, czy będziemy kupować gaz zawsze będziemy w jakiś sposób zależni. Natomiast, jeżeli mówimy o technologii atomowej SMR, to gwarantuje nam ona niezależność, bezpieczeństwo, rozwój gospodarki i optymalne ceny dla każdego z gospodarstw – wyliczał prezes Orlenu.

– SMR to technologia, w której sam reaktor jest wielkości boiska sportowego. Proces inwestycyjny jest też zdecydowanie łatwiejszy. To reaktor trzeciej generacji, jest w pełni zabezpieczony. Nie potrzebuje rozległych terenów strefy bezpieczeństwa, bo wynosi około kilometra. To jest również kwestia rozlokowania go w polskim systemie. Reaktor, która ma 300 megawatów nie potrzebuje ewentualnej przebudowy polskich sieci energetycznych z racji tego, że ma stosunkowo niewielką moc. To produkcja energii, ciepła, taki reaktor może być zastosowany w elektrociepłowniach. Wytwarza ilość energii do pokrycia zapotrzebowania 150-tysięcznego miasta. Musimy działać szybko, nie mamy czasu. Chcąc zrealizować taką inwestycję należy podejmować decyzje i być pierwszym w tym zakresie – podsumował Daniel Obajtek.

Opracowała Gabriela Cydejko