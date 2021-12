Pierwsze stacje wodorowe Orlenu będą gotowe w 2023 roku Alert

Kierownik zespołu transformacji wodorowej i paliw odnawialnych PKN Orlen Jakub Lubiński. Fot. Mariusz Marszałkowski

– Nie chcemy tylko produkować wodoru, chcemy go dostarczać i dystrybuować do klienta poprzez stacje wodorowe. Pierwsze dwie będą w Poznaniu, Katowicach. Stacja mobilna stanie we Włocławku. Wszystkie stacje powinny być gotowe do końca 2023 roku – powiedział kierownik zespołu transformacji wodorowej i paliw odnawialnych Jakub Lubiński PKN Orlen podczas konferencji Europejski Kongres Samorządowy w Mikołajkach.

– Wodór nie zawiera w sobie ani jednej cząstki węgla, co pomoże w procesie dekarbonizacji. Może być produktem, nośnikiem energii, magazynem energii i paliwem. Jako Orlen otworzyliśmy produkcję wodoru w Trzebini, już teraz możemy produkować ok. 45 kg wodoru na godzinę, oczyszczonego do poziomu „pięciu dziewiątek”. To nie jest duża podaż, jednak zapewni start regionu, zwłaszcza w przypadku autobusów wodorowych – powiedział Jakub Lubiński.

– PKN Orlen tworzy hub we Włocławku, który będzie produkował na początku 200 kg wodoru, a może być rozbudowany do 500 kg. To pozwoli zatankować 400 autobusów w ciągu godziny. To już jest ilość znacząca. My nie chcemy tylko produkować wodoru, chcemy go dostarczać i dystrybuować do klienta poprzez stacje wodorowe. Pierwsze dwie stacje będą w Poznaniu, Katowicach i stacja mobilna, która stanie we Włocławku. Do końca 2023 roku wszystkie stacje powinny być zbudowane – podkreślił Lubiński.

– Rozmawiamy jednocześnie z partnerami, zwłaszcza samorządami, bierzemy udział w programach rozwojowych m.in. NFOŚiGW. Chcemy rozwijać naszą infrastrukturę – zaznaczył.

Kolejnym projektem PKN Orlen jest Hydrogen Eagle, jedno z największych przedsięwzięć w Europie. – Plan Hydrogen Eagle zakłada, że w najbliższych latach w Polsce powstanie co najmniej 50 stacji ładowania wodoru. Na Słowacji i w Czechach powstanie kolejne 40. Pracujemy również nad zazielenieniem wodoru. Chcielibyśmy, aby jego cena była na tyle atrakcyjna, aby promować wodór jako paliwo – powiedział Lubiński.

– Stacje wodorowe Orlenu będą ogólnodostępne.. Będą zawierały moduł tankowania o niższym ciśnieniu dla autobusów i moduł wysokiego ciśnienia dla samochodów osobowych. Poza aspektem finansowym, ważnym elementem funkcjonowania wodoromobilności jest również kwestia ciszy i czystości – dodał.

Mariusz Marszałkowski