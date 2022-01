Obniżka VAT w tarczy antyinflacyjnej sprawi, że cena benzyny spadnie do około 5 zł za litr Alert

Stacja paliw PKN Orlen. Fot. PKN Orlen

Według wyliczeń PKN Orlen obniżka VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej obniży cenę popularnej benzyny 95 do około 5 zł za litr.

Benzyna taniej o 70 groszy?

Tarcza antyinflacyjna rządu zakłada między innymi obniżkę akcyzy i VAT na paliwa. Akcyza spadła jeszcze w 2021 roku dając obniżkę o około 20 groszy. Obniżka VAT ma przynieść spadek o 70 groszy czyli do około 5 zł za litr benzyny 95 przy obecnych cenach.

– Bardzo dobra decyzja rządu obniżająca VAT na paliwa pozwoli obniżyć ceny do ok. 5 zł/l – napisał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na Twitterze. BiznesAlert.pl ustalił, że według wyliczeń PKN Orlen obniżka cen paliw na stacjach sięgnie 70 groszy na litrze benzyny bezołowiowej 95.

Tarcza antyinflacyjna 2.0

W przyszłym tygodniu rząd ogłosi tarczę antyinflacyjna 2.0, w niej będzie obniżka VAT na paliwa do 8 procent – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Interią.

– W przyszłym tygodniu ogłosimy Tarczę Antyinflacyjną 2.0. Bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków. Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 procent na 8 procent, co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 gr do 70 gr. Cena powinna spaść do około 5 zł. To jest ogromny wpływ na budżet, co najmniej 1,5 mld zł kwartalnie. Jeśli więc utrzymamy ją przez dwa kwartały, będzie to ponad 3 mld zł – powiedział Morawiecki.

Morawiecki powiedział, ze obniżka podatku VAT na paliwa zostanie wdrożona od 1 lutego, najpierw na pół roku. – Pod koniec tego okresu przeanalizujemy aktualne trendy inflacyjne – powiedział Morawiecki.

Twitter/Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik/Michał Perzyński