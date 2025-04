OpenAI rzuca wyzwanie gigantom i rusza na podbój mediów społecznościowych

Po globalnym sukcesie ChatGPT i rozwijanych przez OpenAI modeli generatywnej sztucznej inteligencji, firma kierowana przez Sama Altmana szykuje się do wejścia na rynek mediów społecznościowych. Według doniesień serwisu The Verge oraz CNBC, OpenAI pracuje nad własną platformą przypominającą serwis X.

Choć projekt znajduje się jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, to wiadomo już, że centralnym elementem wewnętrznego prototypu OpenAI jest integracja z technologiami ChatGPT – szczególnie z funkcją generowania obrazów. Testowana wersja serwisu zawiera społecznościowy feed, w którym użytkownicy mogą dzielić się wygenerowanymi grafikami.

Obecnie nie wiadomo jeszcze, czy platforma zadebiutuje jako osobna aplikacja, czy może stanie się częścią istniejącej już aplikacji ChatGPT, która w marcu 2025 roku była najczęściej pobieraną aplikacją na świecie.

Starcie gigantów

Koncerny doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak cenne mogą być dane generowane przez użytkowników w czasie rzeczywistym. Platformy społecznościowe stały się nie tylko narzędziami do komunikacji, ale też ogromnymi źródłami danych wykorzystywanych do trenowania modeli AI. Elon Musk już zintegrował X z chatbotem Grok, a Meta rozwija własny model Llama oparty na danych z Facebooka i Instagrama. OpenAI, w odwrotnej kolejności, podąża ich śladem.

Ruch OpenAI wpisuje się w coraz bardziej zaciętą rywalizację z Muskiem i Zuckerbergiem. W lutym tego roku Elon Musk złożył ofertę zakupu OpenAI wartą 97,4 miliarda dolarów, która została odrzucona. Altman w odpowiedzi kpiąco zaproponował, że to on może odkupić X za 9,74 miliarda dolarów. Tymczasem Meta szykuje premierę własnej aplikacji AI z funkcjami społecznościowymi, co także stawia ją w bezpośredniej konkurencji z OpenAI.

Przyszłość AI

W wywiadzie dla TED, pod koniec zeszłego tygodnia, Sam Altman powiedział, że baza użytkowników ChatGPT „rośnie bardzo szybko” i jedna na dziesięć osób na świecie korzysta teraz z systemów OpenAI. Altman stwierdził, że firma podwoiła wzrost dzięki nowej funkcji generowania obrazów inspirowanych estetyką Studio Ghibli.

W lutym, w zaledwie kilka miesięcy, liczba aktywnych użytkowników ChatGPT wzrosła do 400 milionów tygodniowo, a liczba klientów biznesowych przekroczyła 2 miliony. OpenAI pozyskało również 40 miliardów dolarów w najnowszej rundzie finansowania, co wywindowało jego wycenę do 300 miliardów dolarów.

Na dzień dzisiejszy, tygodniowa liczba użytkowników wynosi około 800 milionów. W tym kontekście ekspansja w kierunku social mediów wydaje się logicznym krokiem.