Opóźnianie rozwoju morskich farm wiatrowych w Holandii doprowadzi do wzrostu emisji

Opóźnienia w rozwoju morskich farm wiatrowych w Holandii prowadzą do wzrostu emisji gazów cieplarnianych – ostrzega holenderska agencja oceny środowiskowej PBL.

Ekspansja turbin wiatrowych na Morzu Północnym jest kluczowym elementem polityki ekologicznej kraju. Firma TenneT planuje zainwestować ponad 100 miliardów euro w rozwój infrastruktury potrzebnej do wsparcia tej inicjatywy. W kwietniu rząd ogłosił, że plany zwiększenia mocy z obecnych 4,7 GW do 21 GW zostaną opóźnione do końca 2032 roku, zamiast zakładanych 2030, powołując się na koszty, trudności w łańcuchu dostaw i problemy z podejmowaniem decyzji.

PBL wskazało, że opóźnienia prowadzą do większej produkcji energii z paliw kopalnych. Prognozy dotyczące emisji gazów cieplarnianych w Holandii na 2030 rok „w szczególności zależą od tempa realizacji projektów wiatrowych na morzu”. Rząd zadeklarował ambicję zwiększenia mocy offshore do 50 GW do 2040 roku, ale agencja zauważyła, że przestrzeń na ich instalację nie jest jeszcze zarezerwowana, co rodzi wątpliwości co do osiągnięcia celu na 2032 rok.

„Jest to otwarte pytanie, czy dodatkowe inwestycje w energię wiatrową na morzu zostaną zrealizowane”, stwierdziła agencja, zwracając uwagę na pogarszającą się rentowność w obliczu spadku cen podczas godzin szczytowej produkcji wiatrowej.

Reuters / BiznesAlert.pl

