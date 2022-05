Orlen i Alstom będą współpracować na rzecz kolei wodorowej Alert

PKN Orlen podpisał porozumienie o strategicznej współpracy z firmą Alstom przy dostawach bezemisyjnych, ekologicznych pociągów i paliwa wodorowego dla publicznego transportu kolejowego. Koncern, który konsekwentnie wdraża strategię ogłoszoną w tym roku strategię wodorową, zapewni infrastrukturę tankowania dla produkowanych przez Alstom pociągów. Pierwsze pojazdy wodorowe mają szansę wyjechać na linie regionalne w ciągu dwóch lat.

– Skutecznie wdrażamy strategię wodorową, która wspiera nasze dążenie do osiągniecia neutralności emisyjnej. Do 2030 roku zamierzamy przeznaczyć ok. 7,5 mld zł na inwestycje, dzięki którym blisko połowa produkowanego w Grupie Orlen wodoru będzie nisko- i zeroemisyjna. To z kolei przełoży się na zmniejszenie o 1,6 mln ton emisji CO2, a przede wszystkim wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Współpraca z firmą Alstom to kolejny ważny krok, który umocni naszą pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, firma Alstom będzie współpracowała z PKN Orlen przy udziale w postępowaniach organizowanych przez operatorów publicznego transportu kolejowego. Alstom będzie odpowiedzialny za dostawy bezemisyjnych pociągów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. Z kolei PKN Orlen będzie odpowiadał za dystrybucję, magazynowanie oraz dostawy paliwa wodorowego dla tych pociągów.

– Konsekwentnie rozwijamy alternatywne źródła energii, w tym wodór. To paliwo przyszłości, które długofalowo będzie napędzało transformację energetyczną. Mamy w tym obszarze duże kompetencje, poparte doświadczeniem. Nawiązanie współpracy z firmą Alstom umożliwi nam wdrażanie pilotażowych projektów wodorowych w publicznym transporcie kolejowym i przełoży się na wzmocnienie naszej pozycji w Polsce i całym regionie Europy Środowej – mówi Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.

