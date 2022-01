Orlen jest zainteresowany budową terminala gazu płynnego w Policach Alert

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Orlen Paliwa, Zarząd Morskiego Portu Police oraz Grupa Azoty Polyolefins podpisały list intencyjny dotyczący budowy przez Orlen Paliwa Terminala Gazu Płynnego na terenie portu morskiego w Policach. W ramach współpracy wykorzystane zostałoby nabrzeże budowane przez Grupę Azoty Polyolefins na potrzeby projektu Polimery Police.

Budowa Terminala Gazu Płynnego na terenach należących do ZMPP miałaby obejmować w szczególności instalację składającą się z parku zbiorników – typu kriogenicznego i ciśnieniowych oraz infrastruktury przeładunkowej dla obsługi drogą wodną, drogową i kolejową. Terminal umożliwiałby odbiór propanu dostarczanego drogą morską i butanu dostarczanego drogą kolejową lub drogową oraz dalszą dystrybucję, na potrzeby działalności prowadzonej przez Orlen Paliwa.

Potencjalna inwestycja w Terminal Gazu Płynnego to szansa na dalszy dynamiczny rozwój nie tylko spółki Orlen Paliwa, ale całej Grupy Orlen. Projekt ma szansę zapewnić nam dostęp do globalnego rynku propanu, stwarzając warunki zakupowe porównywalne dla największych graczy na rynku europejskim. Perspektywa zakupu kilkukrotnie większych wolumenów produktu, w stosunku do obecnych możliwości, zagwarantowałaby spółce pozycję lidera w zakresie dystrybucji gazu płynnego na rynku krajowym. Dodatkowo stwarzałaby szansę poprawy warunków zakupowych oraz kosztów transportu. Nowe źródło zaopatrzenia w gaz płynny to również istotne zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – mówi Jakub Opara, Członek Zarządu ds. Logistyki Orlen Paliwa.

Kontynuujemy kampanię inwestycyjną na Pomorzu Zachodnim. Podpisany dziś list intencyjny to dowód, że mimo koronakryzysu wciąż działamy w kierunku rozwoju. Trzy polskie podmioty gospodarcze o europejskim zasięgu powzięły za cel stworzenie inwestycji, która pozwoli na dynamiczny rozwój gospodarczy regionu, zapewni nowe miejsca pracy oraz wzmocni bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju – mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski i dodaje: planowany Terminal Gazu Płynnego oraz realizowane już strategiczne inwestycje w Policach i Świnoujściu oraz Baltic Pipe sprawią, że Zachodniopomorskie ma szansę stać się największym w Europie hubem chemiczno-surowcowym.

Tereny Portu Morskiego Police mają ogromny potencjał biznesowy. Dla Grupy Azoty stanowią przede wszystkim niezawodne zaplecze transportowe, a w niedalekiej perspektywie będą również odgrywać istotną rolę w funkcjonowaniu Polimerów Police – największej inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Jestem przekonany, że podpisany dziś list intencyjny otworzy przed każdym z sygnatariuszy nowe możliwości rozwoju biznesu, a infrastruktura wybudowana na potrzeby naszego projektu będzie mogła zostać wykorzystana również przy okazji budowy Terminala Gazu Płynnego Orlen Paliwa – mówi Mariusz Grab, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Prezes Zarządu Grupy Azoty Police.

Zarządy wszystkich portów zabiegają o wiarygodnych inwestorów, którzy realizując swoje cele biznesowe równocześnie synergicznie wpływają na rozwój infrastrukturalny samego portu. Wybór Polic jako potencjalnej lokalizacji dla inwestycji Orlen Paliwa potwierdza tylko atrakcyjność i konkurencyjność naszego portu, czwartego w Polsce pod względem wielkości przeładunków – mówi Andrzej Łuc, Prezes Zarządu spółki Zarząd Morskiego Portu Police. Prace w zakresie budowy terminala będą mogły być prowadzone wyłącznie w zakresie, który nie ma wpływu na realizację inwestycji Polimery Police.

Grupa Azoty/Michał Perzyński