Orlen kontynuuje współpracę z Alfa Romeo Racing Orlen

Daniel Obajtek i Robert Kubica. Fot. PKN Orlen

PKN Orlen w sezonie 2022 kontynuuje współpracę jako sponsor tytularny z zespołem Alfa Romeo Racing Orlen, występującym w najbardziej prestiżowej serii wyścigowej na świecie – Formule 1. W zespole pozostaje Robert Kubica, jedyny polski kierowca w historii F1. W Alfa Romeo Racing Orlen w sezonie 2022 wystąpią: Fin Valtteri Bottas oraz debiutujący w Formule 1 Chińczyk Guanyu Zhou. Pozyskanie chińskiego kierowcy to szansa na umocnienie rozpoznawalności marki Orlen i wsparcie działań biznesowych spółki Orlen China. Ta współpraca przełoży się na wymierne korzyści biznesowe oraz umocni globalną rozpoznawalność marki Orlen Robert Kubica pozostanie również ambasadorem marki Orlen w ramach współpracy dwustronnej, która przewiduje m.in. udział zawodnika Orlen Team w wyścigach długodystansowych.

Już dzisiaj blisko 60 procent przychodów Grupy Orlen pochodzi z rynków zagranicznych. Zgodnie ze strategią Grupy ORLEN planowany jest m.in. dalszy rozwój obszaru sprzedaży detalicznej, którego wyniki aktywnie wspiera globalna polityka sponsoringu. Od momentu zaangażowania PKN Orlen w F1 i współpracę z Robertem Kubicą zysk operacyjny EBITDA LIFO detalu w całej Grupie Orlen systematycznie wzrasta, w 2019 r. wyniósł on 3 mld zł, a w 2020 r. 3,2 mld zł.

– Działamy globalnie i tak musimy prowadzić aktywność we wszystkich obszarach, również planując inicjatywy marketingowe i sponsoringowe. Rywalizację na torze F1 transmituje 99 telewizji, a łączna widownia według badań przeprowadzonych przez pracownię Nielsen sięga aż 400 mln widzów. Ekwiwalent mediowy dla marki ORLEN z transmisji telewizyjnej tylko do listopada 2021 roku wyniósł ponad 550 mln zł. Dlatego zaangażowanie we współpracę z Robertem Kubicą i zespołem Alfa Romeo Racing Orlen to dla nas strategiczna inwestycja. Jako firma o międzynarodowym zasięgu z sukcesem zbudowaliśmy wspólną platformę do prowadzenia działań marketingowych na wielu rynkach, na których prowadzimy swój biznes. To zaprocentowało, Grupa Orlen w trzecim kwartale 2021 roku odnotowała 2,9 mld zł zysku netto i zwiększyła udziały rynkowe na Słowacji oraz w Czechach – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Dzięki sponsoringowi motorsportu PKN Orlen zapewnia dotarcie do milionów kibiców na całym świecie. W kolejnym sezonie wyścigów F1 marka Orlen nadal będzie eksponowana na sekcjach bocznych bolidów, tylnym i przednim skrzydle, obręczy halo i lusterkach. Będzie także widoczna na kombinezonach – na klatce piersiowej i plecach oraz w trzech miejscach na kaskach kierowców. Logo znajdzie się również na odzieży mechaników i personelu zespołu, a także na transporterach, we wnętrzu garażu i motorhome. W sezonie 2022 Robert Kubica weźmie udział w czterech sesjach treningowych poprzedzających zmagania najlepszych kierowców na świecie oraz w testach przedsezonowych.

– Cieszę się, że Orlen pozostaje partnerem zespołu Alfa Romeo Racing Orlen na kolejny sezon. Dzięki temu Polska jest obecna w królowej motorsportu. Nadchodzący rok będzie dużym wyzwaniem dla zespołu i mam nadzieję, że dostarczy wielu emocji kibicom Formuły 1 – mówi Robert Kubica, zawodnik Orlen Team.

PKN Orlen