Ukraińcy: Rosjanie ukradli gaz na potrzeby separatystów Alert

Gazociągi. Źródło: freepik

Operator Systemu Przesyłowego Ukrainy (OGTSU) wyjaśnił, dlaczego zdecydował się wstrzymać odbiór rosyjskiego gazu przez punkt wejścia Sachraniwka. Według danych, Rosjanie podbierali surowiec z gazociągu tranzytowego na potrzeby separatystycznych republik w Doniecku i Ługańsku.

Ukraiński operator poinformował, że dziewiątego maja w godzinach popołudniowych dyspozytorzy zauważyli nietypowe działania w tłoczni gazu Nowopskowkie. Polegały one na otwarciu zaworu mostkującego U17, co doprowadziło do przekierowania przepływu z gazociągu tranzytowego Sojuz do gazociągu idącego w kierunku niekontrolowanego przez Kijów obszaru separatystycznych republik. Rosjanie dokonali kradzieży gazu, który był przeznaczony dla klientów na Zachodzie.

W obliczu tych działań, Ukraińcy zdecydowali się całkowicie wstrzymać przesył rosyjskiego gazu przez punkt Sachraniwka w obawie przed oskarżeniami o podbieranie gazu idącego przez tranzyt.

11 maja OSP Ukrainy odnotował fakt zamknięcia przepływu gazu przez gazociąg Sojuz po stronie rosyjskiej.

Do wstrzymania odbioru gazu przez punkt Sachraniwka doszło wieczorem dziewiątego maja. Ukraiński operator poinformował o „sile wyższej” i zasugerował Gazpromowi przesył całości gazu przez terytorium Ukrainy przez punkt Sudżam będącym pod kontrolą Ukrainy.

OGTSU/Mariusz Marszałkowski