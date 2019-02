Największa na świecie farma offshore wystartuje w tym tygodniu

Chodzi o brytyjską elektrownię wiatrową Hornsea o mocy 2,2 GW, która znajduje około 10 km od wybrzeża Yorkshire.

Jak informuje portal reneweconomy.com.au, instalacja przyczyni się do zapełnienia luki w miksie energetycznym, powstałej w wyniku niewystarczającej produkcji energii przez brytyjski sektor jądrowy, który przeżywa ostatnio wiele problemów.

Turbiny wiatrowe o mocy 7 MW każda dostarczył Siemens Gamesa. W ramach instalacji przewidziano 174 turbiny typu SWT-7.0-154. Farma Zajmuje 407 km2 powierzchni morskiej. Osiągnięcie pełnej funkcjonalności elektrowni spodziewane jest w 2020 roku. Farma offshore zaspokoi zapotrzebowanie na energię 1 miliona gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii.

Projekt farm jest jednym z czterech rozwijanych w ramach Hornsea Offshore Wind Zone przez duński koncern energetyczny Ørsted. Dostarczy on łącznie 2 GW mocy, z kolei Hornsea Project Two – 1,4 GW, a Hornsea Project Three – prawdopodobnie 2,5 GW.

Reneweconomy/4coffshore/newcivilengineer/Patrycja Rapacka