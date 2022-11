Orlof: Chcemy, by rząd zapewnił stabilne regulacji dla transformacji ciepłownictwa Ciepłownictwo

Ze strony rządu oczekujemy stabilnej regulacji prawnej, która będzie wspierała firmy w celu osiągania transformacji energetycznej i promowania tych przedsiębiorstw, które się tym kierują. Chcemy również, aby rząd stwarzał możliwość dokonywania inwestycji, oczekujemy m.in. reformy złych ustaw, m.in. ustawy o efektywności energetycznej – powiedział Paweł Orlof, prezes zarządu Veolii Energia Warszawa podczas konferencji EuroPower 2022 pod patronatem medialnym BiznesAlert.pl.

Prezes Veolia Warszawa na EuroPower 2022

– Mówiąc o strategii Veolii w Polsce, na początku analizujemy uwarunkowania działania. Polskie ciepłownictwo dostarcza ciepło w większości większych i średnich miast. Trzy czwarte ciepłownictwa oparte jest na węglowodorach; 65 procent na węglu kamiennym i 12 procent na gazie. Kogeneracja stanowi 65 procent. W Polsce bardzo ważnymi elementami jest rozbudowana sieć ciepłownicza, drugim aspektem jest kwestia kosztów zmiennych produkcji surowców. Ciepło generowane z węglowodorów stało się drogie nie od lutego tego roku, tylko wcześniej. Pierwszym kosztem zmiennym jest koszt surowców. Drugim ważnym kosztem jest cena emisji CO2 w ramach ETS. Jeszcze niedawno uprawnienie do emisji tony CO2 kosztowało 90 euro, teraz około 60 euro za tonę. Te koszty bardzo mocno oddziaływają na strategię transformacji. Kolejnym elementem jest projekt Fit For 55. Plan zakłada ten orientacyjny cel na 2030 rok, że aż 49 procent ciepła i chłodu powinno pochodzić z OZE. Kolejnym element dotyczy udziału ciepła odpadowego, które powinno wzrastać rocznie o 2,1 procent. Aby dostarczyć ciepło do nowych budynków wysokoenergetycznych, budowanych z nową dyrektywą dotyczącą standardów budowy. Aby spełnić założenia tej dyrektywy, musimy zmienić naszą sieć ciepłowniczą z 3G na sieć 5G, patrząc na poziom ciepła wewnątrz tej sieci – powiedział Paweł Orlof.

– Kierując się naszymi aktywami i wytycznymi już podejmujemy działania. W Poznaniu budujemy blok gazowy, który zastąpi bloki węglowe. Dodatkowo już działają akumulatory ciepła, z których ciepło jest transportowane do sieci. Dzięki temu, bloki te mogą pracować na rzecz produkcji energii elektrycznej. Dodatkowo, rozwijamy zdolności pozyskiwania ciepła z odpadów. W Łodzi prowadzone są prace, które mają na celu budowę nowego bloku. Chcemy zbudować też nowoczesną spalarnię. W rozproszonych sieciach ciepłowniczych wykorzystujemy kontenerowe źródła kogeneracyjne. Takie rozwiązanie już działa w Warszawie w ramach dwóch jednostek po 3 MW – dodał.

– Kolejnym aktywem polskiego ciepłownictwa jest sama sieć ciepłownicza. Naszym planem rozwoju tego majątku jest budowa inteligentnej sieci ciepłowniczej, która jest w Warszawie i Poznaniu. Bazuje ona na rozwiązaniach IT mających na celu obniżenie straty ciepła. W Warszawie obniżyliśmy dzięki temu straty z 13 do 10 procent. Średnia krajowa to 12 procent. Ta inwestycja zwiększyła naszą efektywność. Drugim elementem jest rozwój węzłów hybrydowych, w których działa pompa ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi razem z akumulatorami ciepła, co sprawi, że część ciepła, zwłaszcza w okresie od maja do września, może być wytwarzana właśnie przez takie węzły. To pomaga nam wykluczyć paliwa kopalne. Dzięki panelom fotowoltaicznym obniżamy koszty zmienne w postaci cen surowców czy emisji CO2 – podkreślił prezes Veolii Warszawa.

– W Warszawie nie mamy dużych zakładów produkcyjnych, ale mamy serwerownie, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, mamy Metro Warszawskie. Możemy z tego korzystać. W tym roku podpisaliśmy list intencyjny z miejskim przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym, aby pozyskiwać ciepło m.in. z oczyszczalni Południe czy Czajka. To jest sposób Veolii na transformację. My ze strony rządu oczekujemy stabilnej regulacji prawnej, która będzie wspierała firmy w celu osiągania transformacji energetycznej i promowania tych przedsiębiorstw, które się tym kierują. Chcemy również, aby rząd stwarzał możliwość dokonywania inwestycji, oczekujemy m.in. reformy złych ustaw, m.in. ustawy o efektywności energetycznej. Opis i zakres obiektów efektywnych jest niedostosowany do obecnych warunków i możliwych rozwiązań. Również samo procedowanie białych certyfikatów zajmuje zbyt dużo czasu – mówił Orlof.

