Pentagon: Ukraina otrzymała samoloty do walki z agresją rosyjską

Pentagon poinformował, że Ukraina otrzymała dodatkowe samoloty do walki z agresją rosyjską. Rzecznik John Kirby nie zdradził, które kraje dostarczyły maszyny. – Wojsko ukraińskie otrzymało od USA części do samolotów. My pomogliśmy w ich przeładunku, ale nie transportowaliśmy całych maszyn – powiedział.

Pentagon podkreślił, że dwa miesiące po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej, Ukraina nie tylko utrzymuje lotnictwo, ale powiększa swój ekwipunek. Rzecznik Pentagonu John Kirby nie podał szczegółów, które kraje dostarczyły jej części, ale zaznaczył, że Ukraińcy mają obecnie bardziej sprawne myśliwce niż dwa tygodnie temu. – Otrzymali dodatkowe części, dzięki czemu utrzymają więcej samolotów w powietrzu – powiedział Kirby.

Rzecznik dodał, że Waszyngton nie przekazał Ukraińcom samolotów. – Pomogliśmy w przeładunku niektórych części zamiennych, ale nie transportowaliśmy całych maszyn – powiedział.

Reuters zaznacza, że to może się wkrótce zmienić. USA planują przeniesienie na Ukrainę śmigłowców produkcji rosyjskiej, które kiedyś służyły im w Afganistanie – czytamy na stronie.

Reuters/Jędrzej Stachura