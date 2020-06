PERN rozpoczął realizację drugiego etapu budowy magazynów paliwowych Alert

Zbiorniki PERN w Nowej Wsi Wielkiej. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

PERN zakończył budowę zbiornika na olej napędowy o pojemności 32 tys. m sześc. w bazie paliw w Koluszkach. To pierwszy zbiornik oddany do użytku w ramach drugiego etapu rozbudowy pojemności magazynowych spółki.

Nowa baza paliw w Koluszkach

– Poszerzamy obszar bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zakończyliśmy pierwszy etap budowy zbiorników na paliwa o 128 tys. m sześc. Oddanie do użytku nowego zbiornika w bazie paliw w Koluszkach to początek drugiego etapu. Zaczynamy od Koluszek, a dalej nowe zbiorniki ruszą W Rejowcu, Boronów, Emilianów Małaszewicze Dębogórze. Spółka planuje także trzeci etap. Rozbudowa ma wymiar nastawiony pod klienta dlatego też powstał w Koluszkach także parking na 30 autocystern – powiedział prezes PERN.

Wiceprezes PERN Tadeusz Zwierzyński powiedział, że w drugim etapie powstaną zbiorniki paliwowe o pojemności 222 tys. m sześc. W tym roku powstanie jeszcze zbiornik 10 tys. m sześc. w Boronowie.Dwa kolejne zbiorniki po 10 tys. m sześc. w Emilianowie i zbiornik 32 tys. m sześc. w Małaszewiczach zostaną wybudowane do końca pierwszego kwartału 2021 roku, po dwa zbiorniki 32 tys. m sześc. w Rejowcu i Dębogórzu do końca pierwszego półrocza 2021 roku.

– Zbliżamy się do uzyskania pełnej suwerenności energetycznej przez Polskę zarówno w dostawach ropy, jak i paliw. Najważniejsze projekty w tych obszarach są coraz bliżej finalizacji. Spółki należące do infrastruktury energetycznej, w tym PERN, skutecznie i konsekwentnie prowadzą działania inwestycyjne, mimo utrudnień wynikających z epidemii koronawirusa. Utrzymanie ciągłości prowadzonych inwestycji strategicznych wymagało wielu zabiegów i zmian w działaniu. Te wysiłki zarządu PERN, jak również pracowników Spółki przynoszą zamierzony efekt – powiedział Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Baza paliw w Koluszkach składa się z 37 zbiorników, o łącznej pojemności nominalnej 343 tys. m sześc., w których magazynowane są m.in. olej napędowy, olej opałowy lekki, benzyna, biokomponenty i dodatki firmowe. Produkty przyjmowane są z rurociągu dalekosiężnego Płock–Koluszki, cystern kolejowych i cystern drogowych, a także magazynowane oraz wydawane do innych baz paliw rurociągiem dalekosiężnym Koluszki – Boronów, cysternami kolejowymi oraz poprzez cysterny drogowe na rynek.

– To już trzeci zbiornik o podobnej wielkości, który oddajemy w tej bazie w przeciągu trzech lat, co oznacza wzrost pojemności tej bazy o około 35 procent. Tak jak poprzednio projekt był realizowany przez Konsorcjum w składzie: Naftoremont Naftobudowa jako lider i spółkę Agat jako partnera. Konsorcjanci wykonali swoje zlecenie w terminie, dzięki czemu możemy rozpocząć eksploatację zbiornika zgodnie z planem – powiedział Tadeusz Zwierzyński, wiceprezes zarządu PERN. Nowy zbiornik o pojemności 32 tys. m sześc. będzie przeznaczony na magazynowanie oleju napędowego. Taka objętość pozwala na napełnienie ok. 710 tys. przeciętnych baków samochodów osobowych.

Kolejne inwestycje PERN

W ramach programu megainwestycji do 2023 roku PERN buduje także 590 tys. m sześc. pojemności magazynowej na ropę naftową. Większość pojemności ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku.

W tym roku PERN chce oddać do użytku dwa zbiorniki ropy po 100 tys. m sześc. w bazie Gdańsk oraz później, pod koniec roku w terminalu naftowym w Gdańsku oddamy do użytku trzy zbiorniki po 100 tys. i jeden po 45 tys. m sześc. Ostatni zbiornik 45 tys. m sześc. na terenie terminalu ma powstać do trzeciego kwartału 2021 roku.

– PERN chce najpóźniej do 2023 roku zakończyć budowę rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia o długości 97 km wraz z koniecznymi inwestycjami na istniejącym odcinku rurociągu między Płockiem i Boronowem. Będzie kosztował ok. 350 mln zł.

Bartłomiej Sawicki