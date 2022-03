PGNiG chce pomóc Ukrainie z dostawami gazu Alert

Prezes PGNiG Paweł Majewski. Fot. PGNiG

Prezes PGNiG Paweł Majewski poinformował, że spółka prowadzi negocjacje ws. kolejnych dostaw gazu na Ukrainę. O przygotowanie oferty zwrócił się do polskiego koncernu ukraiński operator gazowy.

– Jesteśmy w trakcie rozmów na temat dodatkowych dostaw gazu z kierunku polskiego na Ukrainę. Nie chcę mówić o szczegółach rozmów handlowych – powiedział Majewski dziennikarzom. Podkreślił, że PGNiG handluje gazem z Ukrainą od kilku lat.

– Warto przypomnieć ostatnią transakcję, kiedy wraz z ukraińskim partnerem ERU sprzedaliśmy na Ukrainę partię amerykańskiego gazu, który w formie LNG przypłynął do gazoportu w Świnoujściu – zaznaczył. Metanowiec z tym ładunkiem przypłynął do polskiego terminala LNG w lutym.

– Oczywiście dostawy gazu na rynek ukraiński są jakby ograniczone poprzez infrastrukturę przesyłową, jaka istnieje. To jest do półtora miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie – taką przepustowość ma interkonektor na granicy z Ukrainą” – podkreślił Paweł Majewski. Dodał, że to nie są ilości, które są w stanie zabezpieczyć całe zapotrzebowanie Ukrainy – To nie są ilości, które są w stanie zabezpieczyć zapotrzebowanie Ukrainy, istotnie większe niż polskie. Ukraina zużywa ok. 30 mld m sześc., z czego ok. 20 mld mają z własnego wydobycia – podkreślił prezes PGNiG.

Kontrolowana przez państwo Grupa Kapitałowa PGNiG jest liderem polskiego rynku gazu ziemnego. Prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej w kraju i za granicą, międzynarodowego obrotu gazem, sprzedaży i dystrybucji gazu oraz paliw płynnych, a także wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

