PGNiG odbiera trzecią dostawę LNG od Cheniere pomimo koronawirusa Alert

Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. PLNG

PGNiG i Cheniere zorganizowały konferencję prasową poświęcona dostawom LNG w dobie koronawirusa. Wystąpił na niej prezes Jerzy Kwieciński i poinformował o kolejnej dostawie gazu skroplonego od Cheniere.

PGNiG odebrało w terminalu LNG w Świnoujściu gazowiec Gaslog Warsaw zawierający 70 tysięcy. To trzecia dostawa od Cheniere dla PGNiG w ramach kontraktu długoterminowego i druga w 2020 roku. Dotarła z terminalu Sabine Pass LNG w Zatoce Meksykańskiej. To 92. dostawa gazu skroplonego do Polski. Prezes PGNiG poinformował, że już prawie jedna trzecia gazu docierającego do Polski to LNG.

– Sojusz energetyczny polsko-amerykański kwitnie. Przejaw to trzecia dostawa Cheniere. Te dostawy znacząco wzrosną po 2022 roku, bo zakładamy, że będziemy otrzymywać za pośrednictwem tej firmy prawie 2 mld m sześc. gazu rocznie – powiedział Jerzy Kwieciński. Przekonywał, że dostawy LNG są bezpieczne pomimo pandemii koronawirusa i innych wyzwań. Prezes Kwieciński podziękował poprzednikowi, Piotrowi Woźniakowi, za podpisanie umowy PGNiG-Cheniere w 2018 roku. Spółka doprecyzowała, że na mocy kontraktu z 2018 roku roczna ilość LNG od amerykańskiego producenta wzrośnie od 2023 roku do 1,95 mld m sześc. po regazyfikacji.

– Mimo panujących obecnie na świecie zawirowań związanych z pandemią koronawirusa, dostawy LNG przypływają do Polski bez żadnych zakłóceń i zgodnie z planem. Pod tym względem możemy liczyć na rzetelność i terminowość kontrahentów. – powiedział Jerzy Kwieciński. – Cieszymy się, że możemy kontynuować realizację niezakłóconych dostaw LNG dla naszego klienta PGNiG – powiedział Anatol Feygin, Wiceprezes i Dyrektor Handlowy Cheniere. – Celem Cheniere jest zapewnienie bezpiecznego źródła amerykańskiego gazu ziemnego dla Polski, teraz i w przyszłości – dodał.

PGNiG przypomina, że jego współpraca z Cheniere Energy trwa od kilku lat. W czerwcu 2017 roku do Polski przypłynął pierwszy w historii ładunek amerykańskiego skroplonego gazu – właśnie od Cheniere. Była to jednorazowa dostawa, tzw. spot. Pod koniec 2018 roku obie firmy zawarły wieloletnią umowę na dostawy LNG, a pierwszy ładunek w ramach tego kontraktu przypłynął w lipcu 2019 roku. W międzyczasie do Polski przypływały jeszcze pojedyncze ładunki skroplonego gazu wyprodukowane przez Cheniere. Obecna dostawa jest trzecią w ramach kontraktu długoterminowego między PGNiG i Cheniere z 2018 roku. Poprzednia miała miejsce 1 kwietnia 2020 roku. Według umowy wolumen dostaw obejmuje ok. 0,7 mld m sześc. łącznie w całym okresie 2019-2022, a w latach 2023-2042 obejmie ok. 39 mld m sześc. gazu po regazyfikacji łącznie w całym tym okresie, tj. ok. 1,95 mld m sześc. po regazyfikacji rocznie.

PGNiG/Wojciech Jakóbik

AKTUALIZACJA: 28 kwietnia 2020 roku, godz. 18.45 – komunikat PGNiG z cytatami przedstawicieli PGNiG i Cheniere oraz kontekst