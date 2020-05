PGNiG może podwoić dostawy gazu na Ukrainę Alert

Pierwsza dostawa LNG do Polski w ramach długoterminowego kontraktu PGNIG z Cheniere Energy fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński podał na falach Polskiego Radio 24, że jego firma wysłała na Ukrainę 690 mln m sześc. gazu w pierwszym kwartale 2020 roku. Jeżeli ten trend się utrzyma, Polacy mogą podwoić wynik z zeszłego roku.

PGNiG sprzedało wówczas 10,6 mld m sześc. gazu, z czego 690 mln trafiło na Ukrainę. To 7 procent całego wolumenu sprzedaży. Kwieciński przypomniał, że rozbudowa terminalu LNG, którego powiększona przepustowość została już zarezerwowana przez PGNiG, a także gazociąg Baltic Pipe, zapewnią gaz z nadwyżką pozwalającą na jego reeksport do sąsiadów.

Jeżeli eksport z pierwszego kwartału 2020 roku powtórzyłby się w następnych do końca 2020 roku, dostawy PGNiG na Ukrainę sięgnęłyby 2,760 mld m sześc. Jednakże ograniczeniem może być fakt, że zapasy gazu nad Dnieprem są rekordowe i Ukraińcy mogą nie potrzebować tak dużej ilości paliwa z zagranicy. Eksport PGNiG na Ukrainę w 2019 roku wyniósł 14,99 TWh, czyli około 1,35 mld m sześc.

W ostatnich dniach Ukraina zatwierdziła memorandum o dostawach do 5,5 mld m sześc. gazu skroplonego od mało znanej firmy Louisiana Natural Gas Exports. Mogłyby one docierać z wykorzystaniem infrastruktury polskiej. PGNiG już pośredniczyło w dostawach LNG na rynek ukraiński we współpracy z prywatną spółką ERU Trading.

Polskie Radio 24/Ukrinform/Wojciech Jakóbik